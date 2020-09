De Snapdragon 732G van Qualcomm brengt nog meer kracht naar 4G-telefoons uit het middensegment

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op de hielen van de gaming-georiënteerde Snapdragon 865 Plus , heeft Qualcomm het mobiele platform Snapdragon 732G aangekondigd als een vervolg op de 730G die in de Google Pixel 4a verscheen. Het komt naar een naamloze nieuwe Poco-telefoon, waarvan Pocos hoofd van de producten, Sam Jiang zegt, "een nieuwe maatstaf zal zetten in de middenklasse".

Waar de 865 Plus een vlaggenschip-telefoonplatform is, richt de 732G zich op goedkopere 4G-handsets in het midden van de markt. In tegenstelling tot de 5G-compatibele Snapdragon 765G die wordt gebruikt in de OnePlus Nord , is de 730G een 4G-platform, maar het laat zien dat het middensegment van de markt groeit.

Het platform is geen revolutie met slechts een paar tune-ups, maar verwacht het binnenkort in verschillende handsets te zien. De verbeteringen zijn dat de kloksnelheid van de CPU enigszins is verbeterd tot 2,3 GHz, terwijl er ook een "verbeterde grafische weergave" is van de Adreno-graphics. Het maakt ook gebruik van dezelfde X15 LTE-modem als de 730G.

Met name zal het platform ook enkele van de Snapdragon Elite Gaming-functies van Qualcomm kunnen gebruiken, waaronder Game Jank Reducer en True HDR-gaming. De AI-prestaties zijn ook beter dan die van de vorige generatie, terwijl er ook ondersteuning is voor Quick Charge 4+.

Geschreven door Dan Grabham.