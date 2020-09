Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De grote aankondiging van Qualcomm tijdens de openingstoespraak van de IFA-beurs van dit jaar? Het bedrijf gaat van 5G het nieuwe normaal maken door een 5G-modemoptie voor het Snapdragon 400-platform te introduceren.

Dat is een grote stap om 5G alomtegenwoordig te maken. Op dezelfde manier waarop 4G een wens was en een connectiviteit voor bijna iedereen werd over een groot deel van de wereld, sijpelt de snellere en lagere latentie 5G-ervaring langzaam door naar steeds meer betaalbare apparaten.

Het Amerikaanse bedrijf voorspelt dat door het bereik van het SD400-platform in de toekomst nog eens 3,5 miljard gebruikers toegang zullen hebben tot 5G. Dat is niet een klein aantal - en zou overheden, beleidsmakers en netwerken een grotere stimulans moeten geven om door te gaan met 5G-plannen.

We zijn enigszins verrast om deze aankondiging zo snel te horen. Immers, met de belofte dat Snapdragon 600-serie ook 5G belooft in 2020 - de duurdere 800- en 700-serie zijn natuurlijk al geslaagd - wachten we nog steeds op de komst van een dergelijk apparaat op de markt.

In een briefing met Pocket-lint voorafgaand aan de IFA-conferentie, noemde Qualcomm dit nieuws een "directionele aankondiging" - omdat er nog geen specifiek tijdschema of bedrijfssamenwerking is aangekondigd.

Dat gezegd hebbende, met de IFA-beurs aan de gang, zijn bedrijven zoals Nokia perfect gepositioneerd om een relevant apparaat te onthullen. We zullen in de gaten moeten houden wat er op de show naar voren komt ...

Geschreven door Mike Lowe.