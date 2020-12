Snapdragon Summit 2020: kijk hoe Qualcomm de technologie voor de vlaggenschiptelefoons van volgend jaar gedetailleerd beschrijft

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Snapdragon Summit wordt jaarlijks gehouden, waardoor Qualcomm de kans krijgt om over zijn Snapdragon-hardware te praten, de technologie aan te kondigen en te demonstreren die in 2021 en daarna op smartphones en andere apparaten zal zitten.

Sinds enkele jaren wordt het gehouden in Maui, Hawaii, en brengt een wereldwijd technisch publiek samen. Dit jaar is het natuurlijk allemaal virtueel. Hoewel veel ervan exclusief is voor media en analisten, wordt de keynote van vandaag op dag 2 live gestreamd voor het publiek.

De tweede dag van Snapdragon Summit loopt van 1 tot 2 december en je kunt de keynote van dag 2 op deze tijden live bekijken: we hebben de livestream bovenaan de pagina ingesloten, zodat je mee kunt kijken.

San Francisco - 07.00 uur

New York - 10.00 uur

Londen - 14.00 uur

Berlijn - 15.00 uur

New Delhi - 20:30 uur

Tokio - 01.00 uur

Sydney - 02.00 uur

Je kunt de keynote van dag 1 hier samenvatten:

In de afgelopen jaren heeft Qualcomm Snapdragon Summit gebruikt om zijn vlaggenschip Snapdragon-platform te lanceren - de Snapdragon 845 in 2017, de 855 in 2018 en de 865 in 2019. De Snapdragon 888 is nu aangekondigd als de volgende generatie chipset met de X60-modem dat zou zijn gelanceerd op het Mobile World Congress dit jaar - als het was gebeurd.

We hebben in het verleden andere hardwareplatforms van Qualcomm gezien tijdens Snapdragon Summit - het bedrijf heeft ook pc-hardware, mixed reality-hardware, audiohardware en nog veel meer. Bekijk deze ruimte voor meer informatie.

We brengen u al het nieuws van Snapdragon Summit terwijl het gebeurt.

Geschreven door Chris Hall en Dan Grabham.