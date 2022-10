Topdeal: Samsung Galaxy Z Flip 3 slechts 549 pond in Prime Early Access Sales

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Prime Early Access Sales zijn live gegaan en er zit een parel tussen de zee van smartphoneverkopen. Ja, er is een geweldige korting op de Samsung Galaxy Z Flip 3.

Deze Galaxy Z Flip 3 is het meest populaire opvouwbare toestel van Samsung, met alle voordelen van een volledig smartphonescherm, maar dan half zo groot. Klaptelefoons zijn duur, maar dat is aan deze deal, het is in wezen de helft van de prijs. Maar ga snel, want deze deals duren maar 48 uur.

Samsung Galaxy Z Flip 3 - bespaar £450 De Samsung Galaxy Z Flip 3 is erg populair en met deze korting van 45% kun je een opvouwbare telefoon voor een spotprijs in handen krijgen. Hij kost nu slechts 549 pond. Aanbieding bekijken

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De Samsung Galaxy Z Flip 3 is ook verkrijgbaar in een reeks kleuren - zwart, lavendar en groen - maar het beste nieuws is dat dit ook niet geldt voor het instapmodel, maar voor het model met 256 GB opslagruimte.

Wanneer geopend, deze telefoon als een 6,7-inch AMOLED-scherm, terwijl er een 1,9-inc cover display op de buitenkant. Hij draait op Android en heeft alle voordelen van het feit dat hij deel uitmaakt van het ecosysteem van Samsung.

Er is ook een geweldige camera op de achterkant van deze telefoon en dankzij dat externe scherm kun je die hoofdcamera gebruiken voor selfies in plaats van de interne camera te gebruiken - wat betekent dat je betere resultaten krijgt.

Het is echt een leuke telefoon - en dit is een geweldige prijs voor het.

Prime Early Access Sale UK 2022

We hebben hieronder enkele belangrijke aanbiedingen op een rijtje gezet, zodat je snel toegang hebt tot de aanbiedingen:

Beste Black Friday 2021-telefoondeals: Samsung, OnePlus, Nokia en meer Door Chris Hall · 24 November 2021 De Black Friday-verkopen bieden al kortingen op een aantal telefoons.

Geschreven door Chris Hall.