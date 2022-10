Pixel 6 Pro bundel krijgt u Pixel Buds A-serie met een behoorlijke korting in Prime verkoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Prime Early Access Sales zijn begonnen en er zijn enkele interessante aanbiedingen voor smartphones - waaronder de Pixel 6 Pro.

Deze deal ziet Google's 2021 vlaggenschip gebundeld met de Pixel Buds A-serie draadloze hoofdtelefoons, met een grote korting. Deze deal is beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk, maar je moet wel snel zijn, want deze Prime-verkoop duurt maar 48 uur.

Er is keuze uit verschillende telefoonopslagcapaciteiten en hoofdtelefoonkleuren, dus bekijk de opties op Amazon.co.uk.

Pixel 6 Pro - bespaar £199.99 De Pixel 6 Pro is een geweldige handset van Google, gebundeld met de Pixel Buds A-serie, waardoor je een geweldige totale korting krijgt. Je kunt de Pixel-bundel krijgen voor 749 pond. Aanbieding bekijken

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De Pixel 6 Pro is een geweldige smartphone. Hij wordt aangedreven door de Google Tensor-hardware en staat vooral bekend om zijn cameraprestaties, die onder alle omstandigheden geweldige foto's bieden - met tot 20x zoom.

Beste Black Friday 2021-telefoondeals: Samsung, OnePlus, Nokia en meer Door Chris Hall · 24 November 2021 De Black Friday-verkopen bieden al kortingen op een aantal telefoons.

Dit is een pure Android-ervaring, waarbij Google updates naar de Pixel-apparaten pusht vóór de meeste andere telefoons op de markt, zodat je altijd up-to-date bent. Het heeft een weelderig 6,7-inch display, IP68 bescherming en is een geweldige overall performer.

De Pixel Buds A-serie zijn goede hoofdtelefoons van Google, met ingebouwde slimme vaardigheden van Google Assistant en werken naadloos samen met je Pixel-apparaat. Ze klinken ook geweldig.

Prime Early Access Sale UK 2022

Er zijn nog een aantal andere goede aanbiedingen die je misschien leuk vindt en die we hieronder voor je hebben verzameld:

Geschreven door Chris Hall.