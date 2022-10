Oppo Find X3 Pro krijgt een enorme korting van £600 in Prime Early Access deal

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Prime Early Access Sales zijn onderweg en brengen een reeks kortingen naar Amazon UK. De verkoop biedt altijd een aantal deals op geweldige smartphones en als je in de markt bent voor een Oppo vlaggenschip telefoon, dan heb je geluk.

Oppo heeft een reeks kortingen opgenomen in de Prime Day 2 verkoop, maar het is de vlaggenschip telefoon die het meest interessant is, het aantrekken van een 55 procent korting op de prijs. Dit is een 2021 vlaggenschip telefoon en je kijkt naar veel hardware voor deze prijs.

Oppo Find X3 Pro 5G - bespaar £600 De Oppo Find X3 Pro heeft een geweldige korting, waarbij 600 pond van de prijs wordt afgehaald (een waanzinnige 55%), zodat hij uitkomt op 499 pond. Aanbieding bekijken

De Oppo Find X3 Pro 5G biedt een geweldig vormgegeven achterkant en een krachtig camerasysteem, met een 50-megapixel hoofdcamera, maar ook met een 6,7-inch display met 120Hz verversingssnelheid.

De telefoon wordt aangedreven door de Snapdragon 888 en biedt indrukwekkende 65W opladen voor de batterij. Toen we het toestel in 2021 onder de loep namen, vonden we het display een van de beste op de markt. Het is een geweldige telefoon met veel kracht.

Het is echter niet de enige telefoon die wordt aangeboden, je vindt een volledig overzicht van smartphone deals hier.

We hebben hieronder enkele belangrijke deals uitgelicht:

Geschreven door Chris Hall.