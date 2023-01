Oppo zal tegen 2024 zijn eigen silicium gebruiken, beweert de leaker

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Smartphonemaker Oppo wil naar verluidt vanaf 2024 zijn eigen chips gaan gebruiken en daarmee zijn afhankelijkheid van Qualcomm's Snapdragon line-up opheffen.

Hoewel dit niet de eerste keer is dat we horen dat Oppo de wens heeft om Qualcomm te dumpen, laat dit nieuwe rapport van leaker Ice Universe zien dat het bedrijf een team vormt bestaande uit "duizenden mensen" met als enige doel het ontwikkelen van een eigen processor.

Het rapport vermeldt echter niet of de chips zullen worden gebruikt door andere bedrijven onder de BBK Electronics paraplu, en het is mogelijk dat Realme, Vivo en OnePlus allemaal kunnen profiteren van het werk dat Oppo doet.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

OPPO ontwikkelde zelfstandig de processor, die in 2024 in OPPO-smartphones zal worden gebruikt. - Ice universe (@UniverseIce) 30 december 2022

Ontvang gratis Pixel Buds A-Serie bij bestelling Pixel 6a Door Pocket-lint International Promotion · 21 juli 2022 Voor een beperkte tijd gooit Google de Pixel Buds A-serie gratis bij je Pixel 6a.

Oppo is natuurlijk niet de enige die meer controle wil over het silicium in zijn toestellen. Apple ontwerpt zijn eigen iPhone-chips en laat ze door TSMC bouwen, terwijl Google's Tensor-chips de Pixel-telefoons sneller dan ooit hebben gemaakt. Zelfs Samsung heeft zijn eigen interne Exynos-silicium, hoewel het ook Qualcomm gebruikt in zijn hele line-up.

Als Oppo inderdaad bezig is om duizenden mensen de taak te geven om Qualcomm te dumpen, kunnen we zeker verwachten dat het gaat gebeuren - of het tijdschema van 2024 haalbaar is, valt echter nog te bezien. Het zal ook zeer interessant zijn om te zien hoe Oppo's eigen chips presteren in vergelijking met de beste op de markt.

Geschreven door Oliver Haslam.