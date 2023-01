De Oppo Find X6 Pro kan bogen op 120x zoom, maar er zit een addertje onder het gras

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Oppo's volgende grote vlaggenschip release is waarschijnlijk de Find X6 Pro en een nieuw rapport beweert dat het een 120x zoom zal bieden, maar er is een addertje onder het gras.

De verwachtingen zijn al hooggespannen dat Oppo niet slechts één of twee 50-megapixelcamera's naar de Find X6 Pro zal brengen, maar drie. Nu beweert Weibo leaker Digital Chat Station dat een van die camera's in staat zal zijn tot 120x zoom dankzij een periscooplens. Maar hoe spannend dat ook klinkt, het is belangrijk om één ding op te merken - dat zal de digitale zoom zijn.

Volgens Digital Chat Station zal de periscooplens een optische zoom van 2,7x bieden, die met behulp van softwaremagie tot 3x kan worden vergroot. De volledige digitale zoom zal echter tot 120x gaan.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

We moeten natuurlijk eerst zien hoe dat er daadwerkelijk uitziet en hoe foto's gemaakt met de zoomlens van de Find X6 Pro uitpakken voordat we een echt oordeel vellen. Het is ook vermeldenswaard dat andere telefoonfabrikanten zoals Samsung het stigma van de digitale zoom op zijn kop hebben gezet met zaken als 100x Space Zoom op de Galaxy S22 Ultra. Kan Oppo dit voorbeeld volgen?

5 redenen waarom je de Google Pixel 6a zou moeten kopen Door Pocket-lint International Promotion · 26 juli 2022 De Google Pixel 6a is eindelijk hier en beschikbaar om te bestellen, dus het is het perfecte moment om te kijken naar wat deze telefoon speciaal

De verwachting is dat Oppo de komst van de Find X6 Pro in het eerste kwartaal van 2023 zal bevestigen, dus we hoeven niet veel langer te wachten voordat we te zien krijgen waartoe deze nieuwe telefoon in staat is. En, nog belangrijker, wat die 120x digitale zoom voor elkaar krijgt.

Geschreven door Oliver Haslam.