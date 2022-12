Oppo belooft vier grote Android-updates voor 2023 vlaggenschepen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na een aankondiging dat zijn meest recente grote software-update - ColorOS 13 - de snelste uitrol tot nu toe is geweest, heeft Oppo toegezegd toekomstige vlaggenschiptelefoons nog langer te ondersteunen.

De Android-telefoonmaker heeft aangekondigd dat het vanaf 2023 vier grote Android-updates zal garanderen voor "geselecteerde vlaggenschepen". Dit updatebeleid omvat ook tot vijf jaar aan beveiligingspatches, waardoor uw dure Oppo-telefoon hopelijk veel langer bruikbaar is dan de typische upgradecyclus van 2-3 jaar.

De taal in de release is interessant, al was het maar omdat het "vier grote Android-upgrades" specificeert in plaats van gewoon "vier jaar" te zeggen, wat in sommige gevallen slechts drie updates zou kunnen betekenen, afhankelijk van de timing van de lancering.

We hebben fabrikanten in het verleden 'jaren' zien beloven, alleen voor hun telefoons om te lanceren met een verouderde versie van Android, en dus ook de update van dat huidige (of zelfs vorige) jaar onder de beloofde.

Als de volgende Oppo vlaggenschepen met Android 13 worden gelanceerd, zou dat betekenen dat er software-updates komen tot en met Android 17, die pas in 2026 wordt gelanceerd.

We zijn niet zeker welke van de 2023 vlaggenschepen zal worden opgenomen in de "geselecteerde" paar, maar we zouden zeer verwachten dat de top-of-the-line Find X6 Pro onder hen wanneer dat lanceert.

OnePlus - het Oppo submerk - heeft ook toegezegd hetzelfde aantal updates voor zijn eigen toestellen. En aangezien de twee bedrijven dezelfde software codebase delen in hun respectievelijke Android skins, was het te verwachten dat de bijgewerkte garanties op één lijn zouden liggen.

Het is een positieve zet van het merk, waarmee het op één lijn komt met Google en Samsung, en waarmee klanten hun telefoon langer kunnen behouden.

