Oppo Find X6 lek toont een enorme camera bump en Hasselblad branding

(Pocket-lint) - De Oppo Find X6 is nog niet officieel, maar dat heeft hem er niet van weerhouden te lekken met een volledige persfoto van de achterkant van het toestel beschikbaar voor iedereen om te zien.

Er is nog geen woord over wanneer Oppo de Find X6 zal aankondigen - het is volle stoom op de Find N2 opvouwbaar op dit moment - maar het lijkt er zeker op dat het onderweg is. Leaker Evan Blass plaatste een afbeelding van de telefoon op zijn vergrendelde Twitter-account, maar ging niet in op te veel details over wat we kunnen verwachten.

Eerdere geruchten beweerden echter dat de Oppo Find X6 Pro in ieder geval zal worden geleverd met een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Er wordt echter gedacht dat het basismodel de vorige Gen 1-chip zal krijgen, wat zal helpen bij de differentiatie en kostenbesparing. Andere functies die zullen verschijnen zijn waarschijnlijk een 50-megapixel hoofdcamera en een 50-megapixel ultrawide, met een 32-megapixel periscoopzoomlens om de achtercamera's af te ronden.

Wat het beeld betreft, bestaat er geen twijfel over dat de camera bump een monster is, net als het Hasselblad-merk dat onder die camera's zit. Er bestaat geen twijfel over wiens inbreng deze camera's hadden, met een vage "co-engineered with" tekst die suggereert dat Hasselblad en Oppo meer hebben gedaan dan er een mooie naam op te plakken en het voor gezien te houden.

Wat betreft gissingen over wanneer dit ding wordt aangekondigd, lijkt begin 2023 het meest waarschijnlijk. Zeker gezien het feit dat het snel genoeg moet zijn om beelden als deze te laten opduiken.

Geschreven door Oliver Haslam.