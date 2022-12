Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Oppo heeft zijn eerste clamshell-stijl flip-telefoon aangekondigd, de Find N2 Flip.

In tegenstelling tot zijn grotere broer, dit is een telefoon die je zou kunnen krijgen je handen op, als Oppo van plan om het wereldwijd te lanceren in Q1 2023.

Hoewel het misschien lijkt dat Oppo een beetje laat in het spel is, met rivalen zoals Samsung al op zijn vierde iteratie van de Z Flip, zegt het merk dat het sinds 2019 aan dit ontwerp heeft gewerkt.

Pas nu, na jaren van verfijning, vindt Oppo dat dit toestel klaar is voor de massamarkt.

De Find N2 Flip weegt slechts 191 gram, en is veel slanker dan zijn rivalen.

Het heeft een 3,26-inch scherm, het grootste van alle flip-telefoons tot nu toe.

Dit betekent dat je 5 of 6 meldingen tegelijk kunt bekijken, in plaats van 1 of 2 op concurrerende toestellen.

De beeldverhouding betekent ook dat u uw selfies bijna zonder bijsnijden kunt bekijken, wat erg handig is.

Bovendien kunt u met deze telefoon de camerafeed op beide schermen tegelijk weergeven, zodat uw onderwerp zichzelf kan zien terwijl u de foto inkadert.

De Find N2 Flip heeft een 4300 mAh batterij, de grootste die we tot nu toe op een fliptelefoon hebben gezien.

Dit is deels te danken aan een zeer slim scharnierontwerp, dat intern minder ruimte inneemt zonder afbreuk te doen aan de stevigheid.

Net als zijn grotere broer is de Flip trots op zijn bijna onzichtbare vouw. En als hij is opgevouwen is er geen opening, in tegenstelling tot de nieuwste van Samsung.

Wat de specificaties betreft, is ons nog niet veel verteld, maar Oppo zegt dat de prestaties vergelijkbaar zijn met die van hun vlaggenschip.

We weten dat Sony's IMX890 een van de camera's zal zijn, maar verdere details zijn nog niet bekend.

Er zijn dus nog een paar onbekenden, waaronder de prijs, maar Oppo's eerste fliptelefoon lijkt een indrukwekkend debuut te worden. We kunnen niet wachten om hem in handen te krijgen.

Geschreven door Luke Baker.