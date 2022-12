Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Oppo heeft zijn nieuwste vlaggenschip opvouwbare telefoon aangekondigd, de Find N2.

Het vorige model maakte indruk op ons in 2021 en werd een van onze favoriete opvouwbare toestellen tot nu toe. Het werd alleen teleurgesteld door zijn beschikbaarheid, die uitsluitend in China werd gelanceerd.

Om de pleister er vroegtijdig af te scheuren, dat is helaas ook het geval met dit model.

Oppo vertelde ons dat de reden achter deze beslissing is dat app-ondersteuning voor de unieke beeldverhouding van de telefoon nog steeds beperkt is in westerse landen. Terwijl de connecties van het merk op de Chinese markt het gemakkelijker hebben gemaakt om ontwikkelaars aan boord te krijgen.

Afgezien van de beperkte beschikbaarheid probeert de hardware van de nieuwe telefoon opnieuw indruk te maken.

Oppo zegt dat het de lichtste horizontale opvouwbare telefoon ooit is, met een gewicht van slechts 233 gram.

Dat is 43 gram lichter dan de Find N, en lichter dan de iPhone 14 Pro Max.

Veel van deze gewichtsvermindering wordt toegeschreven aan de tweede generatie Flexion Hinge van de telefoon. Dat is dunner, lichter en sterker dan de vorige generatie.

Het maakt gebruik van een combinatie van koolstofvezel en legering materialen en is nu beoordeeld voor 400.000 vouwen, het dubbele van die van de oorspronkelijke Find N.

Daarnaast zegt Oppo dat de schermplooi nog minder zichtbaar is op het nieuwe model, wat geen geringe prestatie is, aangezien de Find N al uitblonk op dit gebied.

De telefoon behoudt zijn korte en stevige afmetingen, met een 5,54-inch display aan de buitenkant, en 7,1 inch uitgeklapt.

Beide schermen hebben een zippy 120Hz refresh rate en zijn in staat om indrukwekkende helderheid output. Je krijgt 1350 nits op de buitenste display, en 1550 nits op de binnenste.

De telefoon wordt aangedreven door een Snapdragon 8+ Gen 1-chipset en ondersteunt 67W SuperVOOC snelladen, waardoor het toestel in iets meer dan 40 minuten volledig kan worden opgeladen.

Er is een drievoudige camera setup met een trio van Sony sensoren, waaronder een 50MP f/1.8 main, 48MP f/2.2 ultrawide en een 32MP f/2.0 2x telefoto.

Deze camera's profiteren allemaal van Hasselblad kleurwetenschap en hebben een groter dynamisch bereik en betere ruisonderdrukking dankzij MariSilicon X verwerking.

Zoals we hierboven al zeiden, wordt het toestel alleen in China gelanceerd, wat een beetje jammer is, want het klinkt als een serieuze kit.

Als je meer wilt weten, blijf dan luisteren naar onze volledige review, die binnenkort verschijnt.

Geschreven door Luke Baker.