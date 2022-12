Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Oppo Reno 8 Pro x House of the Dragon samenwerking is al een paar maanden officieel, maar nu weten we veel meer over de release.

Oppo maakte deze ongewone crossover voor het eerst bekend in november, maar vertelde ons er niet veel meer over dan de speciale goodies waarmee hij zal worden geleverd. Deze omvatten een boekrol met een boodschap van een van de personages en een gouden drakenei, en niet te vergeten een Targaryen sigil sleutelhanger. Er is zelfs een SIM-uitwerper in de vorm van een draak. Maar nu weten we de belangrijkere dingen - zoals wanneer het toestel te koop is en hoeveel het gaat kosten.

Om met het wanneer te beginnen: de telefoon gaat in India op 13 december in de verkoop, wat niet ver weg is. Het zal alleen beschikbaar zijn in India, wat betekent dat de overgrote meerderheid van de mensen die dit lezen niet in staat zal zijn om een pick-up, die zuigt.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Wat betreft de prijs, zal deze telefoon beschikbaar zijn op Flipkart voor Rs 45,999 met pre-orders beginnen vandaag.

Hoe u uw corrupte video kunt repareren en klaar kunt maken om te uploaden met Stellar Door Pocket-lint International Promotion · 13 januari 2021 Deze geweldige software helpt je om beschadigde bestanden te redden.

Aan de binnenkant is dit de Oppo Reno 8 Pro die we al kennen. Dat betekent dat het wordt aangedreven door een Mediatek 8100 Max processor en heeft een 6,78-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Een 50-megapixel hoofdcamera is het belangrijkste aandachtspunt aan de achterkant, terwijl een 32-megapixelcamera selfies afhandelt.

Deze telefoon is duidelijk ontworpen voor degenen die echt in hun Game of Thrones en House of the Dragon shows, maar als dat je is dit een vrij zoete telefoon. Zolang je toevallig in India woont, welteverstaan.

Geschreven door Oliver Haslam.