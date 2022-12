De Oppo Find N2 Flip is een looker in deze lekken en renders

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Oppo's aankomende Find N2 Flip is op een paar verschillende manieren uitgelekt, waardoor we een video en render hebben om over te kwijlen in de aanloop naar een toekomstige release.

De Oppo Find N2 Flip wordt naar verwachting aangekondigd in 2023, maar we hoeven niet zo lang te wachten om er een blik op te werpen. Een gelekte video op het Chinese sociale netwerk Weibo toont de telefoon in al zijn glorie, terwijl een tweede ons een nog betere blik geeft op het scharnierontwerp van de telefoon. Beide video's tonen een knaller van een telefoon, compleet met een groot buitenscherm.

Dat externe scherm zal naar verwachting ongeveer 3,26 inch meten, terwijl het interne scherm ongeveer 6,8 inch zal wegen als we de geruchten mogen geloven.

Oppo Find N2 flip. pic.twitter.com/QgBCHtJ9rY- Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 3 december 2022.

Wat lijkt te zijn een pers render heeft ook gelekt, het tonen van de Find N2 Flip in een aantrekkelijke witte kleur met dat enorme cover scherm voor en midden. Dat scherm heeft ook een paar camera's ernaast, wat standaard en ultrawide mogelijkheden suggereert.

Wat de overige specificaties betreft, wordt ons verteld dat we een MediaTek Dimensity 9200-chip kunnen verwachten, gekoppeld aan maximaal 12GB RAM. Een ander lek wijst erop dat Oppo de Find N2 Flip een 4.300mAh batterij en 44W snelladen geeft om het toestel zo snel mogelijk op te laden.

Dat is veel om naar uit te kijken, en dat is precies wat we gaan doen. We hopen op meer nieuws binnenkort.

