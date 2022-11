De Oppo Reno 9-serie is officieel en hier zijn alle specs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na vele, vele lekken en teasen, Oppo heeft eindelijk de wraps van de gehele Reno 9 line-up, met drie nieuwe telefoons nu officieel.

De drie telefoons, de Reno 9, Reno 9 Plus en Reno 9 Pro+ hebben allemaal genoeg te bieden voor de Oppo smartphone fan en werden vandaag allemaal onthuld in China. Laten we beginnen met de basismodellen.

Dat klopt, modellen. De Reno 9 en Reno 9 Pro hebben allebei veel gemeen, te beginnen met de gebogen randen, 6,7-inch AMOLED-schermen, FHD+ resolutie en 120Hz verversingssnelheid. Ze lijken inderdaad erg op elkaar.

Aan de binnenkant beginnen de dingen echter enigszins te veranderen. De Reno 9 wordt geleverd met een Snapdragon 778G-chip, terwijl de Reno 9 Pro een MediaTek Dimensity 8100-MAX heeft. Het basismodel heeft maximaal 12GB RAM en 512GB opslagruimte, terwijl de Reno 9 Pro maar liefst 16GB RAM heeft. Het heeft hetzelfde opslagplafond van 512 GB.

De camerasituatie is ook anders. De Reno 9 heeft een 64-megapixel primaire camera en een 2-megapixel dieptesensor. De Reno 9 Pro heeft echter een 50-megapixel hoofdschutter die wordt vergezeld door een 8-megapixel groothoekcamera - beide modellen hebben echter dezelfde 32-megapixel selfiecamera.

Oh, en beide modellen hebben dezelfde 4500mAh batterijen en 67W opladen.

Maar de echte pret begint met de Reno 9 Pro+, toch? Die telefoon wordt geleverd met een 6,7-inch OLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz, zoals bij de meeste vlaggenschepen tegenwoordig het geval is. Er is een gat-punch camera smack-bang in het centrum dat een 32-megapixel camera huisvest.

Aan de achterkant zijn er camera's in de vorm van een 50-megapixel hoofdcamera en een 8-megapixel ultrawide camera. Een 2-megapixel IR-lens zit naast het paar.

Qua rekenkracht krijgt de Reno 9 Pro+ Qualcomm's Snapdragon 8 Gen1+ chip met 16GB RAM en tot 512GB opslagruimte. De 4700mAh batterij kan dankzij Oppo's 80W oplaadtechnologie ook in slechts 30 minuten volledig worden opgeladen.

De Reno 9 begint bij CNY 2499, terwijl de Reno 9 Pro begint bij CNY 3499. Wie kiest voor het allerbeste betaalt een vanafprijs van CNY 3999, maar dat is thuis in China. Er is nog geen internationale informatie beschikbaar.

Geschreven door Oliver Haslam.