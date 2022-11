Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De aankomende Oppo Find X6 Pro heeft mogelijk maar liefst drie 50-megapixelcamera's aan de achterkant, volgens een nieuw rapport van een leaker die op Weibo post.

De onaangekondigde telefoon zal naar verwachting worden geleverd met een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 en een Dimensity 9200, afhankelijk van het model dat je krijgt, maar dat is slechts een deel van het verhaal. Weibo leaker Digital Chat Station gelooft nu dat het Oppo vlaggenschip telefoon zal komen met niet een of twee, maar drie verschillende 50-megapixel camera's. Dit bouwt verder op een bestaand lek van Yogesh Brar.

De hoofdcamera, zo wordt ons verteld, zal een IMX989 1-inch sensor zijn met optische beeldstabilisatie (OIS), terwijl een ultrawide IMX890 sensor blijkbaar deel zal uitmaken van de configuratie. De laatste camera zal naar verwachting een IMX890 2,7x optische zoom met OIS bieden, met dieptebewaking ook aangeboden in de vorm van een time-of-flight sensor.

Andere geruchten wezen al op een 6,7-inch AMOLED-scherm met een QHD+ resolutie en de 120Hz verversingssnelheid die snel de norm wordt bij dit soort telefoons. Een 5.000mAh batterij en 50W draadloos opladen zouden ook aan de orde van de dag zijn.

Wanneer dit alles officieel wordt gemaakt, weet nog niemand zeker. Echter, de laatste paar Oppo Find X releases zijn gekomen in maart, die zou kunnen suggereren maart 2023 zou een goede gok deze keer rond zijn. We kunnen ook nog niet zeker weten wat voor soort prijs zal worden aangeboden.

Geschreven door Oliver Haslam.