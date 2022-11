Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Oppo is klaar om zijn volgende reeks toestellen aan te kondigen, maar het bedrijf hoeft zich misschien niet druk te maken over een aantal specs die al in het publieke domein zijn.

De volgende reeks Oppo-telefoons wordt op 24 november aangekondigd, maar er zijn al genoeg details beschikbaar voor wie alvast een voorschot wil nemen. Met drie nieuwe toestellen is er genoeg om je in te verdiepen.

Laten we beginnen met de Reno 9. Aan de achterkant wordt een dual-camera setup verwacht, bestaande uit een 64-megapixel hoofdcamera en een 2-megapixel dieptesensor. Aan de voorkant, een 6,7-inch OLED-scherm met 120Hz refresh rate en FHD + resolutie rond dingen uit. Een selfiecamera van de 32-megapixel positie zal de meesten tevreden houden, net als de Snapdragon 778G+ chip. Opslagopties zullen beginnen bij 256GB en gaan tot 512GB met tussen 8GB en 12GB RAM aangeboden.

Op naar de Reno 9 Pro en de dingen beginnen interessanter te worden. De hoofdcamera aan de achterzijde zal naar verwachting worden omgeruild voor een 50-megapixel shooter met een 8-megapixel ultrawide camera toegevoegd aan de mix. Een MediaTek Dimensity 8100 MAX zal de verwerking afhandelen, terwijl 16GB RAM en opslagopties van 256GB en 512GB worden verwacht. Verwacht ook ondersteuning voor HDR10+ van het 6,7-inch 120Hz OLED-paneel.

Het vlaggenschip, de Reno 9 Pro+, heeft een drievoudige camera met een 50-megapixel hoofdcamera, een 8-megapixel telefoto en een 2-megapixel camera. Dit is waar Qualcomm komt ook in dingen, met 16GB van Ram en maximaal 512GB van de opslag naar verluidt samen met een Snapdragon 8 + Gen 1.

Oliver Haslam