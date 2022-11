Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Qualcomm heeft zijn volgende generatie mobiele platform aangekondigd in de Snapdragon 8 Gen 2 en kort daarop heeft Oppo bevestigd dat zijn volgende Find X vlaggenschip smartphone een van de eerste zal zijn die op het platform zal draaien.

De Snapdragon 8 Gen 2 brengt een aantal nieuwe mogelijkheden en functies met zich mee, met een grote focus op het verbeteren van de mobiele game-ervaring, waar Oppo gebruik van maakt.

Oppo heeft gezegd dat het Snapdragon 8 Gen 2-platform zijn volgende Find X-apparaten in staat zal stellen een sprong voorwaarts te maken op het gebied van video-, game- en connectiviteitservaringen voor mobiele apparaten.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Hoewel Oppo geen specifieke informatie heeft gegeven over zijn volgende Find X-apparaten, heeft het aangekondigd dat het heeft samengewerkt met Google en Qualcomm om Google Vertex AI Neural Architecture Search (Google NAS) voor het eerst op een smartphone te implementeren. Er wordt gezegd dat de oplossing de energie-efficiëntie en latentie van AI-verwerking op mobiele apparaten zal verbeteren.

Ziad Asghar, Vice President of Product Management bij Qualcomm zei: "De samenwerking tussen Qualcomm Technologies en OPPO op dit gebied stelt game-ontwikkelaars in staat volledig te profiteren van ray tracing van desktop-kwaliteit om de hoogste visuele getrouwheid, levensechte aliasingvrije schaduwen, reflecties op gebogen oppervlakken en globale verlichting te bieden om next-level game-ervaring op mobiel te ontsluiten, allemaal in real-time met bruikbare framerate.

"De samenwerking omvat de gehele render stack, wat een belangrijke stap is in het stimuleren van het mobiele gaming ecosysteem. We kijken ernaar uit om onze samenwerking met OPPO te verdiepen, om de mogelijkheden van innovatie die landt op mobiele apparaten aangedreven door premium-tier Snapdragon-platforms verder te verkennen."

Tijdens de Qualcomm Snapdragon Summit zal Oppo een toestel tonen dat draait op de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 met meerdere ray tracking effecten ingeschakeld. Het bedrijf zei dat "top mobiele games kunnen draaien met een constante 60fps terwijl ze levensechte zachte schaduwen en reflecties bieden voor de hoogste visuele kwaliteit bij games. In vergelijking met de vorige generatie met alleen software is de renderefficiëntie van ray tracing met een factor 5 toegenomen en de CPU-werkbelasting met 90 procent verminderd."

Hoe u uw corrupte video kunt repareren en klaar kunt maken om te uploaden met Stellar Door Pocket-lint International Promotion · 13 januari 2021 Deze geweldige software helpt je om beschadigde bestanden te redden.

Pocket-lint is bij de Qualcomm Snapdragon Summit en zal uitkijken naar het Oppo-toestel dat op het next gen mobiele platform draait.

Geschreven door Britta O'Boyle.