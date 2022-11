Oppo Find X6 Pro specs lekken naast nieuwe, kleurrijke foto's

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nieuwe details zijn uitgelekt die beweren de specificaties van de aankomende Oppo Find X6 Pro te tonen, met nieuwe foto's die ook enkele kleuropties tonen.

Het specificatielek komt via bekende Twitter-tipster Yogesh Brar, waarbij Oppo naar verluidt enkele high-end componenten toevoegt aan de Find X6 Pro. Volgens hen zal de telefoon beschikken over een 6,7-inch display met een 2K-resolutie en een LPTO constructie - waarschijnlijk wijzend op een variabele verversingssnelheid.

Aan de binnenkant zal een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 naar verluidt worden gekoppeld aan 8GB of 12GB RAM, afhankelijk van de gekozen configuratie. De opslag zal er zijn in 128GB, 256GB en 512GB capaciteit en een 5.000mAh batterij zal de belangrijkste interne componenten afronden.

OPPO Find X6 Pro



- 6.7" 2K LTPO E6

- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

- 8/12GB RAM

- 128/256/512GB opslag

- Rear Cam: 50MP (1" IMX989) + 50MP (UW) + 50MP (zoom)

- Front Cam: 32MP

- Android 13, ColorOS

- 5.000mAh batterij, 100W

- 50W draadloos

- MariSiliiconX 2

- Hasselblad Tuning- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 4 november 2022

Aan de buitenkant zullen de achtercamera's een 50-megapixel hoofdcamera met een 1-inch sensor omvatten, terwijl 50-megapixel ultrawide en zoomlenzen ook zullen worden aangeboden. Aan de voorkant zal een 32-megapixelcamera selfie dienst doen. Er is sprake van Hasselblad tuning, wat de Hasselblad branding verklaart die we zien in een ander lek - deze toont vier kleuren die mogelijk worden aangeboden wanneer de Find X6 Pro in de verkoop gaat.

oppo Find X6 Proのコンセプトデザインを作成。



カラーバリエーションを4つに増やしてみました。



ベースはDigital Chat Station氏のリークですが、これは私が作成したコンセプトのため、公式のデザインとは異なります。 pic.twitter.com/hU3Tm2kOZy- 結城 (@SPinfo_blog) 11 oktober 2022

Wanneer dat daadwerkelijk zal gebeuren is op dit moment echter voor iedereen een raadsel. De Oppo Find X5 Pro ging pas in maart in de verkoop, dus we kunnen nog wel even wachten.

Geschreven door Oliver Haslam.