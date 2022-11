Meer Oppo Find N2 details gelekt, waaronder een aanstaande releasedatum

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Oppo Find N2 is de volgende opvouwbare telefoon van het bedrijf en een nieuw lek lijkt belangrijke details te delen, waaronder een verwacht releasevenster.

De verwachtingen zijn hooggespannen dat Oppo met zijn tweede iteratie kan voortbouwen op de Oppo Find N, en volgens geruchten zou de Find N2 al komen met een opgewaardeerde chip voor snellere prestaties. Een nieuw lek lijkt dat te ondersteunen, met de Snapdragon 8 Plus Gen 1 outed in alles behalve naam. Screenshots lijken de details van die chip te tonen, met zijn gasttoestel aangeduid als de PGU110. Dat apparaat komt met een opvouwbare 120Hz refresh rate, met eerdere lekken wijzen op een 7.1-inch aanbod.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

In een tweede lek, dit keer door Weibo tipster Digital Chat Station, wordt ons verteld dat we een release "volgende maand" kunnen verwachten, wat wijst op een aankondiging in december 2022 van het nieuwste opvouwbare apparaat dat op de markt komt. Dezelfde Weibo-post wijst ook op een aankondiging van de Opp Reno 9 eind november.

Die Reno 9 wordt naar verwachting geleverd met een 6,7-inch display en een nieuwe Dimensity-serie chip ter vervanging van de Snapdragon 778G SoC van de Reno 8.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Wat betreft de software die de Find N2 zal aandrijven, kijk uit naar Android 13 via het ColorOS 13 besturingssysteem wanneer dit ding eindelijk op de markt komt. Tegen de tijd dat dat gebeurt, lijkt het er steeds meer op dat het eind 2022 een drukke periode wordt voor Oppo.

Geschreven door Oliver Haslam.