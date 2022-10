De Oppo Reno 8 Pro x HBO's Huis van de Draak crossover is hier

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Speciale edities van telefoons die aansluiten bij de popcultuur zijn niets nieuws, maar er is iets over een telefoon met draken op het die de interesse wekt.

Dat is hier het geval, met Oppo die een House of the Dragon Limited Edition Set aankondigt die een aangepaste Reno 8 Pro en enkele accessoires met draken bevat. Het soort accessoires dat alleen een echte House of the Dragon-fan zou waarderen, natuurlijk.

Die accessoires zijn talrijk, waaronder een gouden drakenembleem telefoonhouder, een SIM-uitwerper die eruitziet als een draak, en een speciale Targaryen sigil sleutelhanger omdat waarom niet. Maar wacht, er is meer.

Oppo voegt ook een speciale rol toe met een boodschap van een van de personages uit de serie, terwijl een gouden drakenei de boel afrondt.

Wat betreft de telefoon zelf, er is een cover die is bedoeld om te kijken als geschubde drakenhuid en er is een driekoppige draak sigil op de achterkant, ook.

De telefoon, aan de binnenkant althans, is identiek aan de telefoon die we al eerder hebben bekeken. De oorspronkelijke telefoon zag er al geweldig uit, hoewel we opmerkten dat hij bijzonder glad was. Hopelijk lost die nieuwe drakenhuid dat probleem meteen op.

Het is allemaal erg fancy, maar er is een vangst - het is alleen te koop in India. Er is momenteel geen woord over de prijs of een solide beschikbaarheid venster, dat wel. Oppo's website vermeldt het product in ieder geval wel.

Geschreven door Oliver Haslam.