Oppo Find N2 specs lek bevat een Snapdragon 8+ Gen 1 chip

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We wachten op Oppo die de nieuwe opvouwbare Find N2 aankondigt en nu hebben we misschien een duidelijkere blik op welke specs we moeten verwachten als dat gebeurt.

De opvolger van de Oppo Find N wordt later dit jaar verwacht naast de geruchtmakende Oppo flip phone. Maar wat zal Oppo veranderen ten opzichte van de eerste iteratie, en wil je er een kopen? Dat is iets waar een nieuw lek misschien de antwoorden op heeft, met een Weibo-post van tipster Digital Chat Station die een paar details naar buiten brengt, te beginnen met de chip die dit ding zal gebruiken.

Volgens die Weibo lek, kunnen we uitkijken naar Oppo het toevoegen van een Snapdragon 8 + Gen 1 aan de procedure, het upgraden van de Snapdragon 888 processor die werd gebruikt in het vorige model. Er wordt ons ook verteld dat we een 7,1-inch 120Hz LTPO AMOLED vouwscherm kunnen verwachten, vergelijkbaar met het scherm dat we zagen in de originele Find N.

Aan de buitenkant maakt een kunstlederen achterkant deel uit van het ontwerp, terwijl de software zal worden verzorgd door ColorOS 13 bovenop Android 13. De aan de zijkant gemonteerde vingerafdrukscanner keert terug en neemt zijn plaats in als onderdeel van de aan/uit-knop. Andere opmerkelijke details zijn de kleuropties, met zwart, wit en groen beschikbaar.

Wat de beschikbaarheid betreft, weet nog niemand iets. De tipgever zegt dat de Find N2 al in productie is, wat zou suggereren dat een lancering niet al te ver weg is - maar hoe de beschikbaarheid eruit zal zien buiten de Chinese grenzen is een andere zaak.

Geschreven door Oliver Haslam.