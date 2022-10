De Oppo Reno 9 is mogelijk uitgelekt in nieuwe afbeeldingen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Oppo Reno 9 is nog niet officieel, maar dat weerhoudt hem er niet van om door te breken als de onlangs gedeelde foto's zijn wat ze lijken te zijn.

Als de geruchtenmolen zijn zin krijgt, kunnen we verwachten dat Oppo de Reno 9-serie toestellen in november of december aankondigt, wat betekent dat we slechts enkele weken verwijderd kunnen zijn van een onthulling.

Nogmaals, als de geruchten waar zijn, Oppo zal pronken met een standaard model en Reno 9 Pro en Reno 9 Pro Plus versies, hoewel we moeten wachten op het grote evenement om het zeker te weten. Maar we hoeven misschien niet te wachten om een eerste glimp op te vangen van het toestel.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Nieuwe foto's die op Weibo zijn gedeeld, lijken erop te wijzen dat ze een van de Reno 9-toestellen op voorhand hebben onthuld, hoewel de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er niet veel grote veranderingen zijn om onze tanden in te zetten. De opstelling van de achtercamera lijkt op wat we eerder zagen bij de Reno 8 Pro, terwijl een centrale camera met gaatjes aan de voorkant alles regelt. Buiten dat, het is gewoon een plaat van glas en metaal van wat we hier kunnen zien, waardoor we met weinig om verder te gaan.

5 redenen waarom je de Google Pixel 6a zou moeten kopen Door Pocket-lint International Promotion · 26 juli 2022 De Google Pixel 6a is eindelijk hier en beschikbaar om te bestellen, dus het is het perfecte moment om te kijken naar wat deze telefoon speciaal

Op basis van andere rapporten is ons verteld dat de nieuwe telefoon wordt geleverd met een 4.500mAh-batterij en waanzinnig snel opladen, waardoor het opladen van Apple's iPhone 14 er saai uitziet. Als de Reno 8 Pro een indicatie is, zou 80W bekabeld opladen aan de orde van de dag kunnen zijn - of beter. Qua rekenkracht zal het basismodel naar verwachting een Snapdragon 778G SoC gebruiken, maar die zal worden opgewaardeerd naar een Dimensity-serie chip voor de krachtigere varianten.

Geschreven door Oliver Haslam.