Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er is geen tekort aan toestellen die in het middensegment verschijnen, van de telefoon Nothing (1) tot de Pixel 6a - en nu breidt Oppo zijn eigen aanbod in dit segment uit met de Europese lancering van de Oppo Reno 8-familie.

Er zijn drie toestellen: de Oppo Reno 8, de Reno 8 Pro en de Reno 8 Lite, wat betekent dat er een volledige reeks van prijsklassen en specificaties is om uit te kiezen.

Koploper is de Oppo Reno 8 Pro, met een 6,7-inch 120Hz-scherm, Dimensity 8100-Max-vermogen, 256GB opslag en 80W opladen voor de 4500mAh-batterij.

Oppo wil zich echter richten op de camera, met een geüpgrade 32-megapixel frontcamera die gebruikmaakt van de IMX709, die Oppo zegt te hebben ontwikkeld met Sony. Deze RGBW-sensor is naar verluidt capabeler dan die van de Find X5, een weerspiegeling van het intensieve gebruik van de frontcamera door kopers van telefoons uit het middensegment.

Ja, het gaat allemaal om de beste selfie, of het creëren van de beste inhoud voor welk sociaal netwerk je ook uithangt.

Er is ook een 50-megapixel hoofdcamera, ondersteund door Oppo's MariSilicon X fotografiechip die de prestaties verbetert, naast een 8-megapixel ultrawide en 2-megapixel macrocamera.

Er zijn tal van premium accenten, met een unibody ontwerp dat Gorilla Glass 5 bescherming en een IP54 rating biedt.

De gewone Reno 8 is een stapje lager, met een kleiner scherm van 6,43 inch, en een lagere energie Dimensity 1300 hardware. Dit model heeft een vergelijkbare cameralading als de Pro, maar verliest de MariSilicon X-processor, dus het is niet zo bedreven in fotografie.

Ondanks dat het een kleiner toestel is, heeft het een 4500mAh batterij met 80W opladen, biedt het nog steeds IP54 bescherming en is het afgewerkt met Gorilla Glass 5, dus het klinkt als een behoorlijk pakket.

De Oppo Reno 8 Lite is nog kleiner, heeft nog steeds een 6,43-inch scherm, maar is nu uitgerust met de Snapdragon 695 SoC - en is ook het enige model dat SD-kaartopslag biedt.

Het scherm is echter slechts 60Hz, terwijl de cameralading totaal anders is, met een 64-megapixel hoofdsensor, vergezeld van een diepte- en een portretcamera, terwijl er een 16-megapixel frontcamera is.

Het heeft ook een grote batterij een 4500mAh, maar slechts met 33W opladen.

We verwachten dat al deze toestellen zullen lanceren op Android 12 met ColorOS 12.1 eroverheen: we verwachten ook slechts twee Android OS updates en 3 jaar beveiligingsupdates.

De Oppo Reno 8 Pro gaat £599 kosten, terwijl de Reno 8 voor £419 binnenkomt. De Oppo Reno 8 Lite zal geprijsd zijn op £319.

Geschreven door Chris Hall.