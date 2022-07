Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Oppo werkt naar verluidt aan een nieuwe opvouwbare telefoon, maar in tegenstelling tot zijn eerste opvouwbare telefoon in boekstijl - de Oppo Find N - zou dit een clamshell-toestel zijn, vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Z Flip 3 of Huawei P50 Pocket.

Geruchten over het product zijn relatief recent, wat betekent dat we er nog niet veel over hebben gehoord, maar er lijkt een momentum te zijn, wat suggereert dat het product wel eens in de maak zou kunnen zijn.

Codenaam 'Dragonfly'

Geen retail naam onthuld

Tot nu toe wordt de flip phone (of clamshell) van Oppo alleen zo genoemd. We weten niet hoe hij gaat heten, maar het gerucht gaat dat Oppo werkt met de codenaam 'Dragonfly' voor de geruchtmakende foldable.

Deze codenaam dook voor het eerst op in een gerucht van Digital Chat Station(via ITHome), een frequente tipgever op Weibo.

Als het toestel, net als de Find N in boekvorm, de vlaggenschiptelefoon is die we hebben gelezen, zou het logisch zijn dat hij onder de merknaam 'Find' wordt geplaatst.

Goedkoper dan concurrenten

Ongeveer 5.000 yuan in China - $1060 op de westerse markten

Mogelijke lancering zomer 2022

Net als de Find N toen die voor het eerst werd gelanceerd, wordt beweerd dat de flip phone broer of zus goedkoper zal zijn dan zijn concurrenten. Volgens een gerucht dat is gepubliceerd door de veelzijdige tipgever Digital Chat Station(via Notebookcheck) zal de telefoon in China worden gelanceerd voor ongeveer 5.000 Yuan, dat is ruwweg $750 of £620. Een eerder gerucht suggereert echter dat dit zich zal vertalen naar een prijskaartje van ongeveer $1060/£880 wereldwijd.

De eerste geruchten suggereerden dat Oppo de telefoon ergens deze zomer zou lanceren, maar we hebben nog geen fysieke lekken of renders van het toestel gezien, wat er ofwel op wijst dat de telefoon nog ver van de lancering verwijderd is, of dat Oppo er goed aan doet om het geheim te houden. Er werd echter beweerd dat deze telefoon - samen met de opvolger van de Find N - de volgende telefoons van het bedrijf zouden zijn.

Clamshell flip-phone stijl

120Hz intern scherm

Hoewel gelekte foto's of renders nog niet zijn verschenen, gaat het gerucht dat dit een flip-telefoon is in de stijl van de Moto Razr, Huawei P50 Pocket en Galaxy Z Flip 3. Dat betekent dat het een smal flexibel scherm heeft, dat dichtgeklapt kan worden tot een palmformaat clamshell vorm.

We verwachten dat de primaire camera's en een kleiner secundair scherm op de voorkant zitten, maar welke vorm dat precies is, is op dit moment nog onduidelijk. Als het toestel echter deel uitmaakt van de Find-serie, verwachten we dat de camera-eenheid dat naadloze, oplopende ontwerp van de Find N zal hebben.

Er zijn nog geen exacte specificaties van het interne scherm gedeeld in termen van grootte en resolutie, maar er is beweerd dat het 120Hz verversingssnelheid zal hebben, net als de meeste moderne vlaggenschip telefoons. Dat zou een soepele en responsieve ervaring moeten betekenen.

Dit detail is afkomstig uit hetzelfde rapport dat voor het eerst de codenaam 'Dragonfly' noemde, en beweert dat de flip-telefoon zich zal richten op dun en licht zijn, evenals het aannemen van een nieuwe scharnierstructuur voor het vouwmechanisme.

Snapdragon 8+ Gen 1?

Snel opladen?

Er is niet veel bekend over de exacte hardware specificaties. Als het een vlaggenschiptelefoon wordt, zoals de geruchten zijn, is het waarschijnlijk dat het een van Qualcomm's krachtigere smartphone platforms zal hebben. Dat zou kunnen betekenen de Snapdragon 8+ Gen 1, of 8 Gen 1. Oppo kan echter besluiten om voor iets minder krachtig te gaan om de gewenste lagere prijs te bereiken.

Eén ding waar we relatief zeker van kunnen zijn is dat het een vorm van SuperVOOC snelladen zal hebben. Bijna alle nieuwste high-end telefoons van Oppo zijn voorzien van een of andere vorm van snelladen, met een 65W, 80W of zelfs een hoger vermogen op de meeste zakmodellen van de laatste tijd. De Find X5 Pro, bijvoorbeeld, heeft 80W snelladen.

We zullen dit verhaal blijven updaten naarmate er nieuwe informatie over de Dragonfly opduikt. Hier is wat er tot nu toe is gebeurd:

Eerst geclaimd door Digital Chat Station en opgepikt door IT Home, wordt beweerd dat 'Dragonfly' dit jaar zal lanceren naast de Oppo Find N2.

Een gerucht bew eert dat Oppo in 2022 zowel de volgende Find N als een nieuwe clamshell zal lanceren.

Een van de eerdere vermeldingen van de opvouwbare beweert dat het rond de $ 1000 zou kunnen kosten.

