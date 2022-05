Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppo's volgende vlaggenschiptelefoon zal een Galaxy Z Flip-stijl opvouwbare smartphone zijn met een flexibel intern display volgens een recent gerucht, dat ook beweert dat we tegelijkertijd een opvolger van de Find N zullen zien.

Het is niet de eerste keer dat we dit jaar geruchten zien over een clamshell foldable van Oppo. Al in januari doken er geruchten op dat de fabrikant werkt aan een klaptelefoon.

Dit werd opgevolgd door meer details in begin mei waarin herhaald werd dat Oppo van plan was om het Z Flip-achtige toestel te lanceren. Dit meest recente gerucht voegt daar alleen maar aan toe, en suggereert dat het niet alleen zal zijn wanneer het gelanceerd wordt.

Er wordt beweerd dat Oppo naast deze flip-telefoon ook een opvouwbare opvolger van de Find N zal uitbrengen, waarschijnlijk de Oppo Find N2 genaamd, die horizontaal opvouwbaar is, in plaats van verticaal. Als de beweringen juist zijn, zou dit betekenen dat de fabrikant op beide fronten de concurrentie aangaat met Samsung.

Het enige dat onduidelijk blijft, is of deze modellen een bredere release zullen zien dan de huidige Find N, die alleen in China is gelanceerd.

Het gerucht komt via een productieve Weibo tipgever wiens gebruikersnaam in het Engels vaak vertaald wordt naar 'Digital Chat Station' of 'Digital Gossip Station'.

In hun originele post wordt ook beweerd dat Oppo's oprolbare scherm nog steeds een beetje een uitdaging blijkt te zijn, en constant wordt verbeterd en herzien, maar er is nog geen nieuws over de vraag of we een publiekelijk beschikbaar toestel gaan zien dat vergelijkbaar is met de Concept X.

Er is nog geen tijdschema gegeven voor de lancering van een van de twee nieuwe opvouwbare toestellen, en we zouden een beredeneerde gok kunnen maken. Realistisch gezien zou het echter elk moment tussen nu en het einde van het jaar kunnen zijn, afhankelijk van de focus van de regio. Dat is als het al gebeurt.

Zoals het er nu voor staat, bestaan de telefoons alleen in het rijk van geruchten en speculaties, en dat zal zo blijven totdat Oppo officieel iets aankondigt.

Geschreven door Cam Bunton.