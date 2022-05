Werkt Oppo aan een opvouwbare telefoon met clamshell?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppo introduceerde zijn eerste opvouwbare telefoon in de Oppo Find N aan het einde van 2021, maar een recent rapport zegt dat het bedrijf zich hierna richt op een clamshell-aanbod zoals de Samsung Galaxy Z Flip 3.

Volgens de Weibo-pagina van Digital Chat Station(via GizChina), zal Oppo's volgende opvouwbare toestel er een zijn die horizontaal opvouwt in plaats van verticaal. Hierdoor zou het concurreren met Samsung's Galaxy Z Flip toestel en Huawei's P50 Pocket, in plaats van met dezelfde vormfactor als de Oppo Find N en Samsung's Galaxy Z Fold.

Er wordt gezegd dat de clamshell Oppo foldable zal draaien op de Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 Plus chipset en het zal ongeveer $ 1060 (ongeveer £ 830) kosten. Er werd geen verdere informatie gegeven in het lek, dus we weten niet veel meer over de releasedatum, het ontwerp of andere specificaties.

Ter vergelijking: de Oppo Find N heeft een 5,49-inch Full HD-scherm met een beeldverhouding van 18:9 als hij is uitgeklapt. Uitgeklapt krijg je een 7,1-inch OLED-display met 120Hz LTPO, 1000 nits piekhelderheid en een 8,4:9 beeldverhouding.

De chipset is een Qualcomm Snapdragon 888, maximaal 12 GB LPDDR5 Ram en 512 GB UFS 3.1-opslagruimte. Er is ook een 4500mAh batterij, 33W SuperVOOC snelladen, 15W AirVOOC en 10W omgekeerd draadloos opladen.

We verwachten dat een toekomstige opvouwbare Oppo vergelijkbare vlaggenschip specificaties zal bieden, maar voor nu is er nog niets bevestigd op het clamshell front.

Geschreven door Britta O'Boyle.