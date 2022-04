Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Specificaties voor de veelgeroemde Oppo Reno 8 zijn opgedoken nadat het naar verluidt op een Chinese certificeringswebsite was gevonden onder het modelnummer PGAM10.

Weibo gebruiker WhyLab vond de vermelding en postte ook een paar belangrijke details. Het zal een van de eerste telefoons zijn die de Snapdragon 7 Gen 1 chipsets gaan gebruiken, zo wordt gezegd.

Het toestel krijgt een OLED-scherm van 6,55 inch met een resolutie van 1080 x 2400 pixels en een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz. De drievoudige achtercamera zal bestaan uit een 50-megapixel hoofdcamera, 8-megapixel ultra-groothoekcamera en 2-megapixel macrocamera.

Er wordt beweerd dat er een 32-megapixel front snapper zal zijn achter een perforatie uitsparing.

De batterij zal 4.500mAh zijn met ondersteuning voor 80W snelladen.

Eerdere berichten hebben gesuggereerd dat de Oppo Reno 8 het illusoire standaardmodel van de OnePlus 10 zal zijn, maar dan rebadged.

Echter, in plaats van een volledige vervanging, wordt nu gedacht dat de OnePlus 10 ook zal lanceren en, in feite, hoger spec'ed zal zijn dan het hier vermelde model.

We zijn er zeker van dat we het snel zullen weten, aangezien certificering door een reguliere communicatie-instelling over het algemeen betekent dat een apparaat op komst is. We brengen u meer als we meer te weten komen, natuurlijk.

Geschreven door Rik Henderson.