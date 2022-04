Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppo bereidt zich misschien voor om zich bij Apple en Google aan te sluiten bij het produceren van zijn eigen op maat gemaakte chipsets voor zijn smartphones, waardoor het systemen kan bouwen die precies werken op de manier die het nodig heeft.

De telefoonmaker voegde zijn eerste stukje aangepast silicium toe aan de Find X5-lijn, in de vorm van een op maat gemaakte beeldverwerkingschip, die een stuk minder ambitieus is dan een volledig systeem op een chip (SoC), maar nog steeds een grote stap voorwaarts is.

Het gerucht gaat al een tijdje dat het de grote volgende stap zou nemen en SoC's voor zijn apparaten zou gaan maken, en dat is eens te meer aangegeven door een nieuw rapport van IT Home in China.

Het rapport zegt dat Oppo werkt aan een applicatieprocessor, gebaseerd op het 6nm-proces dat redelijk up-to-date is, en mogelijk in 2023 in productie kan gaan. Dit zou in 2024 kunnen uitdunnen tot een 4nm-proces.

Waar de SoC toe in staat zou kunnen zijn of hoe het zal werken, is in dit stadium volledig onbekend, en we zouden niet verwachten dat Oppo er een tijdje iets over zou zeggen, zelfs als het rapport volledig accuraat is, aangezien op dit moment stadium kan het gemakkelijk nog uitwijken en andere plannen nastreven.

Als het echter aan zijn eigen SoC werkt, is het weer een bevestiging dat het maken van het eigen silicium van je telefoon steeds meer een wenselijk einddoel wordt op de smartphonemarkt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.