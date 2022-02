Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppo heeft hard gewerkt aan zijn SuperVooc- snellaadtechnologie en is naar MWC 2022 gegaan om de toekomst van zijn oplaadmogelijkheden te demonstreren.

De nieuwste technologie die naar de telefoons van dit jaar komt, is 150 W SuperVooc flash-opladen, dit zal vanaf Q2 aanwezig zijn op sommige aankomende OnePlus- en Realme- handsets.

Deze oplaadstandaard zorgt er niet alleen voor dat een batterij van 4.500 mAh in slechts 15 minuten volledig is opgeladen, maar verbetert ook de gezondheid van de batterij.

Oppo heeft iets geïmplementeerd dat het Battery Health Engine noemt en dat debuteerde op de Find X5 , en het belooft de batterij na maar liefst 1600 oplaadcycli op 80 procent van zijn oorspronkelijke capaciteit te laten presteren. Dit verdubbelt de huidige industriestandaard van 800 oplaadcycli.

Alsof dat al niet snel genoeg was, demonstreerde Oppo ook 240W flash-opladen op het evenement.

We versnellen het snelladen. ️

OPPO 240W #SUPERVOOC Flash Charge levert 100% batterij in slechts 9 minuten, voor recordbrekende, toonaangevende snelheid. #OPPOxMWC22 pic.twitter.com/gPDurHh1Qg — OPPO (@oppo) 28 februari 2022

Het recordbrekende 240 W SuperVooc-opladen kan een batterij van 4.500 mAh in slechts 9 minuten van leeg naar vol brengen.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Het kan enige tijd duren voordat we een apparaat in handen krijgen dat 240 W kan opladen, maar het feit dat het veilig kan, is op zich al indrukwekkend.

Geschreven door Luke Baker.