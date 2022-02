Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppo heeft zijn vlaggenschip-smartphone-line-up voor het jaar onthuld, en - zoals verwacht - is het de Find X5 Pro die voorop loopt, met de reguliere X5 en X5 Lite die erachteraan volgen.

Het is natuurlijk de X5 Pro die tijdens de lancering de meeste aandacht kreeg. Het wordt dit jaar een van de beste premium telefoons op de markt.

De achterkant is gebaseerd op het boek van zijn voorganger en bestaat uit één stuk materiaal dat naadloos overgaat in die ongewoon gevormde camerabehuizing, en de behuizing heeft een IP68-classificatie tegen het binnendringen van water en stof.

Deze keer heeft Oppo echter glas gedumpt ten gunste van het veel duurzamere en krasbestendige keramiek. Het is een luxueus materiaal en het kost 168 uur productietijd om het goed te krijgen, aldus Oppo.

Wat betreft dat ongewone ontwerp van de camerabult, zegt Oppo dat het het vierkant in deze vorm heeft veranderd om het gemakkelijker te maken om een van de cameralenzen niet aan te raken.

Waar de wijsvinger van nature in portretmodus zit, is vermoedelijk waar het gehoekte element van de bult is, hoewel dat volledig zal afhangen van de individuele vingergrootte en of je rechts- of linkshandig bent.

Wat betreft de camera's zelf, de twee primaire camera's zijn weer hetzelfde. Zowel hoofd- als ultragroothoeksensoren zijn 50 megapixels, terwijl de telelens 13 megapixels is.

Het gaat echter niet alleen om sensoren en het aantal pixels. Oppo heeft het brein in de telefoon dat de afbeeldingen verwerkt, geüpgraded en zijn eigen Neural Processing Unit ontwikkeld, speciaal voor het verwerken van foto's en video. Het heet MariSilicon X.

In combinatie met de camera's maakt het 4K ultra-nacht video-opnamen mogelijk, plus veel rijkere kleuren, minder ruis en een veel hogere contrastverhouding dan wat concurrerende telefoons bieden. Oppo zegt zelfs dat je video kunt opnemen met slechts 5 lux en toch een gedetailleerd, levendig beeld krijgt.

De hoofdcamera beschikt ook over 5-assige stabilisatie bestaande uit 3-assige sensorverschuiving en 2-assige OIS in de lens, om uw opnamen superstabiel te houden.

En, zoals we in de aanloop naar de lancering al hoorden, heeft Oppo een samenwerking getekend met Hasselblad om haar expertise op het gebied van kleur- en scèneverwerking in te zetten. Deze samenwerking betekende - net als bij Oppo - ook de invoering van een nieuwe camera-app-interface, compleet met de oranje sluiterknop, speciaal sluitergeluid en X-Pan ultrawide ratio-modus.

Net als bij de Find X3 Pro heeft de Find X5 Pro het "Full Path"-beeldvormingssysteem, wat betekent dat zowel de camera als het scherm 10-bits geschikt zijn en meer dan een miljard kleuren dekken.

Dat 6,7-inch scherm zelf is ook top, met QHD+ resolutie, 120Hz adaptieve verversingsfrequenties, HDR10+ ondersteuning en 1300nits piekhelderheid.

Het interessante van de adaptieve verversingssnelheid op dit scherm is echter dat het twee verschillende verversingsfrequenties kan hebben, verdeeld over twee helften van het scherm. Je zou dus een video kunnen bekijken op de bovenste helft, in gesplitst scherm, met een statische Twitter-feed, of een andere statische app op de onderste helft, en elke helft van het scherm past zich aan de vereiste verversingsfrequenties aan. Het is best slim.

Andere hardwarespecificaties zijn de Snapdragon 8 Gen 1-processor aan de binnenkant, 12 GB RAM, 256 GB opslag en een stevige 5000 mAh-batterij. In klassieke Oppo-stijl vertelt die batterijspecificatie echter maar een klein deel van het verhaal.

Hij kan zeer snel opladen met behulp van de meegeleverde SuperVOOC-lichtnetadapter van 80 W. Hiermee kunt u in slechts 12 minuten voor 50 procent opgeladen worden. Belangrijker is echter dat Oppo de batterijconstructie heeft verbeterd om deze langer mee te laten gaan. Bovendien kun je met AirVOOC van 50 W hem ook snel opladen met een draadloze oplader (als je die van Oppo hebt).

Deze nieuwe batterij kan - dankzij de nieuwe constructie en slimme oplaadtechnologieën die ervoor zorgen dat hij niet te snel oplaadt of te heet wordt - tot 1600 oplaadcycli meegaan. Het industriegemiddelde is ongeveer 800. Dat zou kunnen betekenen dat deze telefoonbatterij u 4-5 jaar goed van dienst kan zijn.

Find X5 Pro was niet de enige die werd gelanceerd, zoals gezegd, het heeft ook twee broers en zussen: de Find X5 en X5 Lite. De eerste daarvan lijkt erg op de Find X5 Pro, althans qua ontwerp.

Qua specificaties is het anders. Het is gemaakt van glas in plaats van keramiek, heeft een water-/stofclassificatie IP54 en heeft een kleiner 6,5-inch FullHD+-scherm in plaats van 6,7-inch QuadHD+. Het is nog steeds 120 Hz en ondersteunt 10-bits kleur.

Intern voert de oudere Snapdragon 888 de show en voegt zich bij een 4800mAh-batterij die - opnieuw - 80W SuperVOOC snel opladen ondersteunt. Het camerasysteem is echter hetzelfde, met twee 50-megapixelcamera's naast een telelens en aangedreven door de MariSilicon X NPU/ISP.

Wat betreft de X5 Lite, dat is in wezen een rebadged Realme/OnePlus Nord CE 2. Het is een MediaTek Dimensity 900-aangedreven telefoon met een 90Hz 6,43-inch fullHD+ AMOLED-scherm.

Het heeft een 4500mAh-batterij, 65W SuperVOOC-opladen en een drievoudig camerasysteem aan de achterkant met een 64-megapixel hoofdcamera naast een 8-megapixel ultrawide en 2-megapixel macro.

Oppo Find X5 Pro is beschikbaar voor £ 1.049 in het VK en wordt gelanceerd op 24 maart. Het zal op dezelfde dag worden vergezeld door zijn broers en zussen, waarbij de Find X5 £ 749 kost en de X5 Lite £ 419.

Geschreven door Cam Bunton.