(Pocket-lint) - De Oppo Find X5-serie smartphones wordt op 24 maart volledig onthuld tijdens een online te streamen evenement . Als je het echter van tevoren vanuit vrijwel elke hoek wilt zien, is er een groot lek van foto's en video online opgedoken.

Om eerlijk te zijn, heeft Oppo zelf officiële foto's van de aanstaande Find X5, Find X5 Pro en Find X5 Lite gedruppeld - het houdt er niet echt de mond over.

Maar de talrijke extra afbeeldingen en officieel ogende video die online tipster Evan Blass heeft geplaatst, onthullen veel meer dan we eerder hebben gezien.

Helaas staat Blass het insluiten van zijn tweets niet meer toe, maar je kunt de video hier bekijken . Wat de afbeeldingen betreft, blader ze hieronder gewoon door.

Tot nu toe bevestigde details zijn een unieke camerabobbel aan de achterkant van zowel de X5- als de X5 Pro-modellen, elk met Hasselblad-technologieën. Ze zullen ook draaien op de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 -processor en beschikken over Oppo's eigen MariSilicon X-beeldprocessor voor fotografie.

Eerdere geruchten wezen erop dat de Find X5 Pro wordt geleverd met een 6,7-inch AMOLED-scherm, een verversingssnelheid van 120 Hz en een resolutie van 3216 x 1440 pixels. De standaard Find X5 heeft een 6,55-inch scherm, ook 120 Hz maar 2400 x 1440. En de Find X5 Lite heeft een 6,43-inch scherm, ook met een resolutie van 2400 x 1440, maar de verversingssnelheid wordt verlaagd tot 90 Hz.

We zullen meer dan waarschijnlijk meer te weten komen over elke handset voorafgaand aan hun volledige lancering in maart. Bekijk in de tussentijd hier ons geruchtenoverzicht over hen .

Geschreven door Rik Henderson.