Oppo Find X5-serie wordt officieel gelanceerd op 24 februari

(Pocket-lint) - Na een hoop geruchten heeft deOppo Find X5 -serie zijn officiële lanceringsdatum ontvangen, 24 februari 2022.

Het merk organiseert om 11.00 uur GMT een live-gestreamd evenement op het Oppo YouTube-kanaal .

Samen met de aankondiging deelde Oppo een aantal nieuwe afbeeldingen op Twitter

Dit is de soepele, dynamische en sierlijke #OPPOFindX5Series .

Zie het in actie op 24 februari. — OPPO (@oppo) 17 februari 2022

Zoals we verwachtten , is Oppo van de X3 naar de X5 gesprongen aangezien de nummer vier in China vaak als pechvogel wordt gezien. Dit is echter de eerste officiële bevestiging van de naam.

Oppo bevestigde ook de opname van de Snapdragon 8 Gen 1 -processor naast zijn eigen MariSilicon X-beeldprocessor.

De Find X5-serie belooft prestaties van wereldklasse en serieuze verbeteringen op het gebied van fotografie en videoverwerking.

Oppo is vooral enthousiast over zijn "ongeëvenaarde" nachtelijke video-opname, dus we verwachten daar op de 24e nog veel meer over te horen.

Er is bevestigd dat de Find X5-telefoons een vingerafdrukbestendige keramische achterkant hebben, naast de unieke camerabobbel .

De nieuw vrijgegeven afbeeldingen zorgen ervoor dat de bult er een stuk aantrekkelijker uitziet, hoewel we er zeker van zijn dat het ontwerp nog steeds verdeeldheid zal zaaien.

De achterkant van de telefoon heeft prominente Hasselblad-branding en de X5-serie zal de kenmerkende unieke kleurafstemming hebben zoals te zien is op de OnePlus 9 Pro .

Geschreven door Luke Baker.