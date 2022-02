Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppo zal naar verwachting binnenkort zijn Find X5-reeks vlaggenschip-smartphones onthullen, met drie apparaten die naar verluidt zullen verschijnen: de Find X5 Lite, Find X5 en de Find X5 Pro.

We verbergen alle geruchten en lekken rond de apparaten in deze functie om je een idee te geven van wat je kunt verwachten. Je hebt ze misschien in eerdere geruchten de Find X4 horen noemen, hoewel de nummer vier in China als ongelukkig wordt beschouwd, daarom wordt verwacht dat de apparaten de Find X5-serie worden genoemd.

24 februari 2022

Ongeveer £ 1100 voor Pro-model?

Oppo houdt op 24 februari 2022 om 11.00 uur GMT een evenement voor de onthulling van de Find X5-serie. Het evenement zal plaatsvinden als onderdeel van de inspanningen van het bedrijf voor het Mobile World Congress - dat plaatsvindt voorafgaand aan de show - en er zal een openbare livestream zijn zodat je het drama kunt zien ontvouwen.

Er is nog geen woord over wanneer de telefoons beschikbaar zullen zijn om te kopen, maar aangezien het evenement binnenkort plaatsvindt, zou het niet te lang moeten duren voordat we het weten.

De Oppo Find X3 Pro kost £ 1099 in het VK. We verwachten dat de Find X5 Pro-serie binnen een vergelijkbare marge zal uitkomen, waarbij de Find X5 Lite waarschijnlijk tussen de £ 300 en £ 400 zal kosten en de Find X5 er tussenin zit.

WinFuture/@rquandt

X5 Pro/X5: glazen achterkant, metalen frame, unieke camerabehuizing, gebogen scherm

X5 Lite: standaard camerabehuizing, flatscreen

We hebben een uitstekend idee van wat we op het gebied van design kunnen verwachten van de Oppo Find X5-serie, niet alleen dankzij gelekte renders, maar Oppo heeft zelf ook enkele officiële teaserbeelden getweet van de achterkant van een van de apparaten voorafgaand aan de Aankondiging.

Op basis van de lekken en de officiële afbeeldingen zullen de Oppo Find X5 en de Find X5 Pro een interessant ogende camerabehuizing aan de achterzijde in de linkerbovenhoek hebben. In plaats van een standaard vierkante behuizing, hebben de twee een schuine behuizing aan de onderkant, wat zorgt voor een ander uiterlijk. Er zijn twee grote lenzen, gekoppeld aan een kleinere lens en flitser.

De Oppo Find X5 Lite lijkt ondertussen een meer standaard rechthoekige camerabehuizing te hebben met twee grote lenzen en een kleinere lens. Alle drie de apparaten lijken een geperforeerde camera in de linkerbovenhoek van hun scherm te hebben, hoewel de Find X5 Lite een plat scherm is, hebben de Find X5 en Find X5 Pro beide gebogen randen op basis van de lekken.

Oppo's officiële teaserafbeeldingen en de gelekte afbeeldingen laten ook zien dat de Find X5 Pro en Find X5 Hasselblad- en Oppo-logo's op de achterkant zullen hebben. Een premium metalen frame wordt ook getoond op de officiële afbeeldingen, evenals een glazen achterkant, en er wordt een witte en zwarte kleuroptie getoond.

X5 Pro: 6,7-inch, AMOLED, LTPO, 3216 x 1440, 10-bit, HDR, 120 Hz

X5: 6,55-inch, 2400 x 1080, 10-bit, HDR, 120 Hz

X5 Lite: 6,43-inch, 2400 x 1080, 8-bit, 90 Hz

Beginnend met de Oppo Find X5 Pro wordt een 6,7-inch display verwacht, met een AMOLED-scherm en LTPO-technologie. Er wordt verwacht dat het een 120 Hz piekverversingssnelheid biedt en net als de Oppo Find X3 Pro zou het een 10-bits scherm zijn met een resolutie van 3216 x 1440 pixels.

De Oppo Find X5 zou ondertussen worden geleverd met een 6,55-inch scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels. Ook deze zal naar verwachting een verversingssnelheid van 120 Hz hebben en 10-bits kleurdiepte en ondersteuning voor HDR bieden . Zowel de Oppo Find X5 Pro als de Oppo Find X5 zullen naar verwachting gebogen glazen schermen hebben.

Er wordt aangenomen dat de Oppo Find X5 Lite wordt geleverd met een 6,43-inch scherm met dezelfde resolutie als de Find X5 bij 2400 x 1080. Er wordt gezegd dat het een verversingssnelheid van 90 Hz en 8-bits kleuren biedt en de lekken vermelden niet HDR-ondersteuning voor dit model ook.

X5 Pro: Qualcomm SD8 Gen 1, 12GB RAM, 256GB opslag, 5000mAh, 80W opladen

X5: Qualcomm SD888, 8GB RAM, 256GB opslag, 4800mAh, 80W opladen

X5 Lite: MediaTek Dimensity 900, 8GB RAM, 256GB, 4500mAh, 65W opladen

Oppo heeft bevestigd dat de Find X5 Pro zal draaien op de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-processor en er gaan geruchten dat deze chipset wordt ondersteund door maximaal 12 GB RAM en 256 GB opslagruimte.

Er wordt beweerd dat de Oppo Find X5 draait op de Qualcomm Snapdragon 888-chipset , in plaats van op de 8 Gen 1 CPU, en er wordt gezegd dat er tot 8 GB RAM en 256 GB opslagruimte aan boord is.

De Oppo Find X5 Lite zou draaien op de MediaTek Dimensity 900-chipset – waarvan wordt bevestigd dat de OnePlus Nord CE 2 deze gebruikt – en er wordt aangenomen dat deze ook 8 GB RAM en tot 256 GB opslagruimte zal bieden.

Wat de batterijcapaciteit betreft, wordt gezegd dat de Oppo Find X5 Pro wordt geleverd met een 5000mAh-batterij en ondersteuning voor Oppo's 80W-flitsoplaadtechnologie. De Oppo Find X5 zal blijkbaar ook de snellaadtechnologie ondersteunen, maar heeft een batterij van 4800 mAh. Er wordt beweerd dat de Find X5 Lite een batterij van 4500 mAh en ondersteuning voor snel opladen van 65 W zal hebben.

X5 Pro/X5: drievoudig achter (50 MP hoofd, 50 MP ultragroothoek, 13 MP telefoto), 32 MP voor

X5 Lite: drievoudig achter (64 MP hoofd, 8 MP ultrabreed, 2 MP macro), 32 MP voor

Op basis van de officiële afbeeldingen vrijgegeven door Oppo en lekken, werkt het bedrijf samen met Hasselblad, waardoor de grenzen tussen OnePlus en Oppo verder vervagen.

De Oppo Find X5 Pro en Find X5 zullen naar verwachting beide profiteren van de samenwerking, waarbij Oppo's nieuwe MariSilicon neurale beeldverwerkingseenheid naar verwachting zal worden gebruikt voor AI-beeldverwerking, terwijl Hasselblad waarschijnlijk zal worden gebruikt voor het kleurafstemmingsaspect.

Geruchten suggereren dat de Oppo Find X5 Pro en Oppo Find X5 twee 50-megapixel IMX766 Sony-sensoren zullen hebben, één als de hoofdcamera en één als de ultrabrede camera met optische beeldstabilisatie. Er wordt ook een 13-megapixel telelens verwacht. Op beide modellen wordt een 32 megapixel frontsensor verwacht.

De Oppo Find X5 Lite zou een drievoudige camera aan de achterzijde hebben, bestaande uit een 64-megapixel hoofdcamera, 8-megapixel ultragroothoeklens en 2-megapixel macro. De camera aan de voorkant wordt weer 32 megapixel, op basis van geruchten.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Oppo Find X5 Lite, Find X5 en Find X5 Pro.

Oppo tweette enkele officiële afbeeldingen van de achterkant van een van de aankomende Find X5-series, waarbij een Hassleblad-partnerschap werd onthuld en de unieke camerabehuizing aan de achterkant verder werd bevestigd.

Dit is de soepele, dynamische en sierlijke #OPPOFindX5Series .

Zie het in actie op 24 februari. — OPPO (@oppo) 17 februari 2022

Oppo heeft bevestigd dat het zijn Find X5-serie op 24 februari zal lanceren, voorafgaand aan het Mobile World Congress.

Winfuture publiceerde renders van de Find X5 en Find X5 Lite na de renders van de Find X5 Pro.

Winfuture publiceerde een aantal renders van de Oppo Find X5 Pro, samen met een specificatielijst.

WinFuture/@rquandt

De smartphones van de Oppo Find X5-serie zullen naar verluidt eind februari in China worden gelanceerd.

Tipster Digital Chat Station en Abhishek Yadav onthulden de vermeende specificaties voor de Find X5 Pro op Twitter.

In Morning Digital Chat Station gedeeld over #OPPO Find X5 Pro maar later verwijderde hij ( https://t.co/GlYBoL666M )



PFEM10

6,7" 2K AMOLED LTPO 2.0

120Hz verversingssnelheid

32MP IMX709

50MP IMX766 OIS + 50MP IMX766 + 13MP

Leeuwebek 8 Gen1 + MariSilicon X

5000mAh

80W

50 watt draadloos pic.twitter.com/1Yv1uSPOBY — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 12 januari 2022

OnLeaks heeft in samenwerking met Prepp.in renders gepubliceerd van de aankomende Oppo Find X5.

Ik ben terug uit de toekomst met verbluffende 5K-renders die je de allereerste blik bieden waarvan ik aanneem dat deze zal worden uitgebracht als de #Oppo Find X3 Pro-opvolger en dus waarschijnlijk op de markt zal worden gebracht als #OppoFindX4Pro of #OppoFindX5Pro ... #FutureSquad



Namens @prepp_in -> https://t.co/l2VL350Uyn pic.twitter.com/yMTa1FGoYc — Steve H.McFly (@OnLeaks) 28 december 2021

Oppo onthulde dat het de eerste telefoonfabrikant zal zijn die de MediaTek Dimensity 9000 in 2022 in zijn volgende generatie Find X-apparaat zal gebruiken.

Oppo bevestigde dat de volgende vlaggenschiptelefoon de Snapdragon 8 Gen 1-processor zal hebben.

Oppo heeft een reeks nieuwe camera-ontwikkelingen aangekondigd die we in de toekomst in smartphones zullen zien verschijnen, waaronder een verbeterde periscoopzoom en sensorverschuivingstechnologie voor stabilisatie.

