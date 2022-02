Oppo Find X5 en Find X5 Lite renders en specificaties lekken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben dankzij een recent groot lek al renders en specificaties van de Oppo Find X5 Pro gezien, nu is het de beurt aan de standaard Oppo Find X5 5G en goedkopere Find X5 Lite.

De hele Find X5-familie zou eind februari worden gelanceerd, maar hier is een goede indicatie van wat je kunt verwachten.

De Oppo Find X5 zou een 6,55-inch scherm hebben met een resolutie van 2400 x 1080 pixels en een verversingssnelheid van 120 Hz. Het ondersteunt HDR en 10-bits kleurdiepte, terwijl een perforatorcamera in de linkerbovenhoek van het scherm zal zitten.

Het zal draaien op de Qualcomm Snapdragon 888 in plaats van op de nieuwste 8 Gen 1 CPU , zo wordt beweerd. Er is echter 8 GB RAM aan boord, met 256 GB opslagruimte.

WinFuture , die de renders van beide toestellen plaatste, zegt dat de camera-eenheid identiek zal zijn aan die in het Pro-model: 50 megapixel hoofdcamera, 50 megapixel ultragroothoeklens (met OIS) en een 13 megapixel telefoto.

De camera aan de voorkant is naar verluidt 32 megapixel.

De Oppo Find X5 5G ondersteunt ook snel opladen van 80 W voor zijn 4.800 mAh-batterij.

De Oppo Find X5 Lite maakt natuurlijk wat bezuinigingen om de prijs naar beneden te krijgen. Er is een 6,43-inch scherm, hoewel de resolutie hetzelfde is - 2400 x 1080. Het zal een verversingssnelheid van 90 Hz en 8-bits kleurdiepte hebben. Er is geen sprake van HDR voor het kleinere model.

Zowel hij als de standaardversie hebben een vingerafdruksensor onder het display.

Een MediaTek Dimensity 900-processor zal naar verluidt de show uitvoeren, met 8 GB RAM en tot 256 GB opslagruimte.

De camera aan de achterzijde zal bestaan uit een 64-megapixel hoofdcamera, 8-megapixel ultragroothoeklens en 2-megapixel macro.

De camera aan de voorkant wordt weer 32 megapixel.

Een batterij van 4500 mAh ondersteunt snel opladen van 65 W.

Geschreven door Rik Henderson.