Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppo zal een nieuwe premium vlaggenschiptelefoon lanceren als vervolg op de Find X3 Pro vanaf 2021, en het zal een vergelijkbare opvallende camerabult hebben die is gebeeldhouwd en gebogen uit het achterglas.

Een volledige set officiële renders is uitgelekt - samen met een uitgebreide lijst met specificaties - en geeft een andere manier aan waarop Oppo en OnePlus nu één en dezelfde zijn: een samenwerking met Hasselblad.

OnePlus kondigde voor het eerst een meerjarige samenwerking aan met Hasselblad met de lancering van zijn 2021-telefoonserie , en het recente Oppo-lek suggereert dat we een samenwerking tussen de Hasselblad en Oppo gaan zien.

Interessant is dat de camerasensoren dezelfde lijken als die in de Find X3 Pro , met twee 50-megapixel IMX766 Sony-sensoren; een in de primaire en een andere in de ultrabrede camera.

Hoewel de sensorhardware hetzelfde kan zijn, zullen de verwerking en kleurweergave waarschijnlijk anders zijn. Het 'Powered by MariSilicon'-label op de achterkant geeft aan dat Oppo zijn nieuwe MariSilicon neurale beeldverwerkingseenheid zal gebruiken voor AI-beeldverwerking, terwijl Hasselblad waarschijnlijk wordt gebruikt voor zijn kleurafstemming in een vergelijkbare samenwerking met het OnePlus x Hasselblad-team.

De gelekte renders – voor het eerst gepubliceerd door WinFuture – tonen een strakke, gepolijste telefoon in zowel Keramisch Wit als Keramisch Zwart kleurstellingen, met gebogen glas aan zowel de voor- als achterkant om het een echt slank uiterlijk te geven vanaf de zijkant.

Aan de voorkant wordt beweerd dat Oppo een 6,7-inch AMOLED-scherm met LTPO-technologie plant, en dat het waarschijnlijk tot 120 Hz piekverversingsfrequenties zal halen. Het is een 10-bits scherm met een resolutie van 3216x1440, wat betekent dat het vrijwel identiek is aan het scherm op de Find X3 Pro.

Andere specificaties zijn onder meer de Snapdragon 8 Gen 1-processor , tot 12 GB RAM en 256 GB opslag, plus een iets krachtigere 5000 mAh-batterij met ondersteuning voor snel opladen. Dit is naar verwachting Oppo's 80W flash-oplaadtechnologie.

Het wordt naar verwachting eind februari gelanceerd, rond dezelfde tijd dat MWC in Barcelona plaatsvindt, dus lang wachten is er niet.

Geschreven door Cam Bunton.