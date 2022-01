Oppo volgt naar verluidt Find N met opvouwbare flip-telefoon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppo zal naar verluidt de markt voor opvouwbare flip-telefoons betreden met een nieuw apparaat in de Find-serie om het op te nemen tegen de Samsung Galaxy Z Flip 3 en Huawei P50 Pocket.

Nadat hij zijn eerste opvouwbare, de Oppo Find N , al heeft uitgebracht, wordt gezegd dat de fabrikant op zoek is naar een alternatief met een clamshell-ontwerp.

Online tipgever Mukul Sharma ( @stufflistings op Twitter) vertelde 91Mobiles dat het toestel gericht zal zijn op een meer betaalbare prijs dan zijn concurrenten.

Hij onthulde ook dat het waarschijnlijk later dit jaar in het derde kwartaal, dus ergens tussen juli en september, in de schappen zal liggen.

Naast het mogelijke flip-achtige toestel beweert 91Mobiles dat Oppo aan een andere opvouwbare telefoon werkt. Het zou heel goed de Oppo Find N 2 kunnen zijn, wat logisch zou zijn.

De eerste Find N werd in december vorig jaar beschikbaar gesteld, dus dit apparaat van de tweede generatie zal waarschijnlijk een vergelijkbaar lanceringspatroon volgen en deze keer ook voor Kerstmis komen.

Oppo heeft lange tijd verschillende vormfactoren ontwikkeld met behulp van buigbare OLED-panelen, waaronder een oprolbaar conceptapparaat dat in juli 2021 wordt getoond. De Oppo X 2021 heeft een scherm dat zich uitstrekt van een normale smartphonevorm, waardoor de handset in feite breder wordt in plaats van uit te vouwen.

Dit is echter nog niet gebruikt in een consumentenversie.

Geschreven door Rik Henderson.