Oppo Find X5-serie wordt eind februari getipt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De smartphones van de Oppo Find X5-serie zullen naar verluidt eind februari in China worden gelanceerd – een vreemde camerabobbel en zo.

De familie zal worden geleid door de Oppo Find X5 Pro, die de afgelopen tijd onderhevig is geweest aan verschillende foto- en specificatieslekken. Nu wordt beweerd dat het bedrijf volgende maand een regionaal evenement zal aankondigen.

Digital Chat Station zegt ook dat er waarschijnlijk tegelijkertijd andere Oppo- producten zullen worden gelanceerd.

De Oppo Find X5 zou een standaard X5, de eerder genoemde X5 Pro en, in sommige markten, een X5 Lite bevatten.

Eerdere geruchten suggereerden dat het Pro-model in ieder geval zal worden aangedreven door de nieuwste Qualcomm-chipset, de Snapdragon 8 Gen 1.

Het heeft een 6,7-inch AHD + AMOLED-scherm met 120 Hz, een batterij van 5.000 mAh en ondersteunt snel opladen van 80 W. Het ondersteunt ook draadloos opladen van 50 W.

De ongebruikelijke camerabult zal twee 50-megapixelcamera's (normaal en ultrabreed) en een 13-megapixelsensor huisvesten.

De camera aan de voorkant zit achter een perforatie-uitsparing en is 32 megapixel.

Android 12 wordt vooraf geïnstalleerd.

We weten nog niet wanneer een meer wereldwijde lancering is gepland, maar dat zouden we snel genoeg moeten weten zodra de release in China is voltooid.

Geschreven door Rik Henderson.