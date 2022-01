Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppo's Reno 8-serie wordt naar verwachting dit najaar gelanceerd. Het leidende peloton zou de Reno 8 Pro moeten zijn als het topmodel. Nou, de eerste live foto's van dit toestel zijn onlangs online verschenen.

LetsGoDigital publiceerde een reeks afbeeldingen van de nog aan te kondigen Oppo-telefoon. Ze zijn afkomstig van een ontwerppatent dat Guangdong Oppo Mobile Telecommunication heeft ingediend in China, en ze onthullen nieuwe kleuren en meer.

Volgens de productafbeeldingen uit het patent heeft de vlaggenschiptelefoon een speciaal ontworpen camera, waarbij de camerabehuizing zich uitstrekt over de breedte van de telefoon en ongeveer een derde van het gehele achterpaneel. De drievoudige camera zelf is naar links gericht; het is een verticale lay-out met de LED-flitser aan de rechterkant. Het doet eigenlijk denken aan de opstelling op de Oppo Reno 6.

De patentafbeeldingen tonen ook drie kleurenopties voor de telefoon: zwart, zilver en een blauw verloop. Ten slotte onthullen de patentafbeeldingen de zijkant van de telefoon, inclusief dat de camera slechts een klein beetje uitsteekt.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Het is vermeldenswaard dat deze afbeeldingen opmerkelijk verschillen van de Oppo Find X5-serie die dit voorjaar verschijnt. Die telefoon lijkt een vreemd gevormde camerabehuizing te hebben, zoals je kunt zien op deze recent uitgelekte afbeeldingen.

Geschreven door Maggie Tillman.