Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppo's nieuwste toevoegingen aan de Find X-serie worden naar verwachting in maart 2022 gelanceerd.

Hoewel er officieel niet veel is onthuld, zijn er meer lekken opgedoken die belangrijke specificaties onthullen.

De nieuwe telefoons worden getipt om de Find X5 en Find X5 Pro te heten, velen verwachtten dat de nieuwe serie Find X4 zou heten, maar de nummer vier wordt als ongelukkig beschouwd in China en zal waarschijnlijk worden vermeden.

We hebben eerder gemeld dat we de MediaTek Dimensity 9000 verwachten op de 2022 Find X-apparaten, maar dit laatste lek heeft andere ideeën.

Tipster Digital Chat Station en Abhishek Yadav hebben de vermeende specificaties van de Find X5 Pro op Twitter onthuld.

In Morning Digital Chat Station gedeeld over #OPPO Find X5 Pro maar later verwijderde hij ( https://t.co/GlYBoL666M )



PFEM10

6,7" 2K AMOLED LTPO 2.0

120Hz verversingssnelheid

32MP IMX709

50MP IMX766 OIS + 50MP IMX766 + 13MP

Leeuwebek 8 Gen1 + MariSilicon X

5000mAh

80W

50 watt draadloos pic.twitter.com/1Yv1uSPOBY — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 12 januari 2022

Als het lek iets is, zien we een 6,7-inch AHD + AMOLED met een verversingssnelheid van 120 Hz.

Om het apparaat soepel te laten werken, zou het apparaat worden aangedreven door Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 1- processor en Oppo's eigen MariSilicon X-chip.

De handset is uitgerust met een batterij van 5.000 mAh en ondersteunt snel opladen van 80 W en draadloos opladen van 50 W.

De achterkant is de thuisbasis van een array met drie camera's, gehuisvest in de ongewone bult die werd onthuld in een eerder lek.

Dit is naar verwachting een 50 MP hoofdcamera met OIS, 50 MP ultra-wide en een extra 13 MP sensor.

De camera aan de voorkant is een perforatorontwerp met een 32MP-sensor, om die selfies extra scherp te houden.

Het apparaat heeft een in-display vingerafdruklezer en draait Android 12 uit de doos.

De volledige specificaties en officiële lanceringsdatum zijn nog niet bekend. De handset klinkt als een geweldige artiest op papier, maar we zijn nog steeds niet helemaal zeker van die ongewone camerabobbel.

Geschreven door Luke Baker.