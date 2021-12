Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Medio november 2021, toen MediaTek zijn vlaggenschipprocessor, Dimensity 9000 , aankondigde, maakte de Taiwanese chipmaker niet bekend welke vlaggenschippartners van de volgende generatie zijn tophardware zouden gebruiken.

Een maand na die aankondiging en het is allemaal verandering: Oppo heeft onthuld dat het de eerste telefoonfabrikant zal zijn die Dimensity 9000 in 2022 zal gebruiken in zijn volgende generatie Find X-apparaat.

Welk apparaat dat precies zal zijn, staat echter ter discussie, aangezien Oppo zojuist ook zijn eigen interne MariSilicon heeft onthuld, waarvan wordt gezegd dat deze in de komende Find X4-serie zal voorkomen. Dat is echter een 6nm process NPU (neural processing unit) ontworpen voor beeldverwerking. Er is echter geen duidelijke reden dat Oppos NPU geen handshake kan geven met de 4nm-proces-CPU van MediaTek in dat apparaat.

Dus waarom is het gebruik van Dimensity 9000 interessant? Vanwege enkele van de kopfuncties wordt het vergemakkelijkt. Kan de Oppo Find X4, met ondersteuning voor cameraresoluties tot 320 megapixels, beschikken over de mobiele camera met de hoogste resolutie die we tot nu toe hebben gezien? Er is ook ondersteuning voor een schermverversingssnelheid tot 144 Hz (bij WQHD + resolutie), wat suggereert dat de vlaggenschip-handset ook een supervloeibaar paneel zou kunnen gebruiken.

Beste Black Friday 2021-telefoondeals: Samsung, OnePlus, Nokia en meer Door Chris Hall · 16 December 2021

Het is echter niet alleen Oppo die het nieuwste vlaggenschip van MediaTek ondersteunt, waarbij Redmi bevestigt dat de K50 ook Dimensity 9000 zal huisvesten. Dat is vooral interessant omdat die handset in wezen een variatie op de Xiaomi 12 zal zijn - het laatste apparaat dat al is bevestigd om in plaats daarvan Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1 te gebruiken.

Daarnaast is er officiële ondersteuning van Vivo en Honor , hoewel precies in welke van de 2022-handsets van die bedrijven nog niet duidelijk is (we vermoeden X80 Pro+ en View 50). Maar het laat één ding zien: de opkomst van MediaTek door de gelederen is heel reëel en in Dimensity 9000 heeft het bedrijf een heel reëel vooruitzicht om te laten zien wat een grote slagman het kan zijn.