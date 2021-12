Oppo Find N opvouwbare telefoon onthuld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppo zal volgende week officieel haar eerste vlaggenschip opvouwbare smartphone onthullen op dag 2 van het Oppo Inno Day-evenement. Zoals nu echter traditioneel is voor het bedrijf, plaagt het het apparaat voor die tijd.

Het heeft niet alleen een korte clip van de Oppo Find N op Twitter geplaatst, chief product officer Pete Lau (voorheen van OnePlus) heeft een open brief geschreven waarin enkele van zijn functies worden beschreven.

Dit is de prachtig ontworpen #OPPOFindN .

Uitstel. Vouw. Genieten van. Herhalen.

Komt op 15 december. #OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/LVZKNgYiAv — OPPO (@oppo) 9 december 2021

De Oppo Find N is vier jaar in ontwikkeling, stelt hij, met het eerste prototype gebouwd in april 2018.

Het bedrijf wilde geen consumentenmodel uitbrengen totdat het zowel nuttig als stevig was, maar het gelooft nu dat het het geval is: "Met de Find N hebben we de belangrijkste pijnpunten in eerdere opvouwbare smartphones opgelost, zoals de vouw in het scherm en de algehele duurzaamheid van het apparaat, door misschien wel de beste scharnier- en schermontwerpen uit te vinden die vandaag beschikbaar zijn. We kijken ernaar uit om de ervaring met opvouwbare schermen echt naar voren te halen", schrijft Lau.

De telefoon zelf wordt op 15 december uitgebreid toegelicht tijdens Oppo Inno Day. We hopen het tegen de tijd hier op Pocket-lint te hosten.