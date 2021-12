Oppo Find N is de eerste opvouwbare telefoon van het merk

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppo werkt al een tijdje aan opvouwbare telefoons, maar is niet tevreden met de resultaten om een toestel publiekelijk uit te brengen. We zagen officiële patenten en zelfs fotos van prototypes in 2019, maar er kwam nooit iets uit. Dat gaat nu veranderen.

Vandaag heeft het bedrijf de Oppo Find N onthuld, het eerste opvouwbare vlaggenschip en de openbaar beschikbare versie van de Oppo Peacock die we in november zagen uitlekken.

Bij het maken van de Oppo Find N zei het bedrijf dat het ervoor moest zorgen dat verschillende belangrijke functies werden bereikt. Namelijk dat het een "goed gevoel in de hand" had, een bevredigende landschapsbeeldverhouding, een solide scharnier en een "serene weergave", naast verschillende software-innovaties.

In de standaard telefoonmodus heeft de Oppo Find N een 5,49-inch Full HD-scherm met een beeldverhouding van 18:9, maar als je deze uitvouwt, krijg je een 7,1-inch OLED-scherm met 120 Hz LTPO, een piekhelderheid van 1000 nits en een beeldverhouding van 8,4:9 verhouding.

Oppo zegt dat de telefoon zorgvuldig is geconstrueerd met een 12-laagse structuur met daarbovenop Gorilla Glass Victus om een solide bouwkwaliteit, minimale kreuken in het opvouwbare deel van het scherm en een capabel scharniersysteem te garanderen. Uit testen blijkt inderdaad dat de Find N zonder problemen minstens 200.000 vouwen aankan.

Het is ook ontworpen om te worden gebruikt in de zogenaamde FlexForm-modus, waar je het van 50 tot 120 graden kunt vouwen en op die manier kunt gebruiken. Stel je voor dat je een laptop opent en je krijgt een idee van hoe dat zal werken.

Binnenin heeft het ook een aantal behoorlijke specificaties met een Qualcomm Snapdragon 888- chipset, tot 12 GB LPDDR5 Ram + 512 GB UFS 3.1-opslag en een 4.500 mAh-batterij. De Oppo Find N heeft ook 33W SuperVOOC snelladen, 15W AirVOOC en 10W omgekeerd draadloos opladen.

Wat de camera betreft, heeft de Oppo Find N een drievoudige camera-instelling met een 50 MP Sony IMX 766-hoofdsensor, een 16 MP ultragroothoeklens en een 13 MP telelens. Er zijn ook selfie-cameras op beide schermen. Een interessant hoogtepunt is dat als je fotos van vrienden maakt, je de telefoon in opengevouwen vorm kunt gebruiken en het buitenste scherm kan weergeven wat je ziet, zodat ze kunnen poseren zoals ze willen.

Omdat de telefoon kan worden uitgevouwen, kan deze ook als een soort eigen statief worden gebruikt. Vouw het uit en gebruik het scharnier om de juiste hoek te krijgen voor handsfree fotos, inclusief timelapse- en nachtelijke hemelopnamen.

Gamers zullen ook blij zijn te horen dat er ook een X-Axis Linear Motor is voor gaming-rumble en stereoluidsprekers met Dolby Atmos .

De Oppo Find N wordt eerst in China uitgebracht, zonder te weten of deze daarna op grotere schaal beschikbaar zal zijn.