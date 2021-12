Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppo heeft bevestigd dat de volgende vlaggenschiptelefoon de Snapdragon 8 Gen 1- processor zal hebben.

Qualcomm kondigde zijn nieuwe chipset aan tijdens de Snapdragon Tech Summit 2021 en het Chinese merk zal als een van de eersten deze in een handset gebruiken.

De telefoon wordt volgens Oppo onthuld en uitgebracht in het eerste kwartaal van 2022.

"We zijn vastbesloten om 5G-smartphones van het hoogste niveau aan consumenten te bieden, zoals de Find X3-serie, dus we zijn verheugd over de lancering van het Snapdragon 8 Mobile Platform", zegt Scott Zhang, vice-president van de verkoop in het buitenland van Oppo. .

"Oppo onderhoudt een nauwe relatie met Qualcomm Technologies en we geloven dat het nieuwe mobiele platform enorme verbeteringen en krachtige prestaties zal brengen voor de volgende generatie vlaggenschip-smartphones."

Er zijn momenteel geen andere officiële details over het apparaat, hoewel er geruchten zijn dat er een opvolger van de Find X3 Pro in de maak is voor een lancering in maart. De Find X4 Pro, zoals hij waarschijnlijk zal worden genoemd, past bij de "vlaggenschip" -facturering en zou, evenals de nieuwe Snapdragon-chipset, worden geleverd met 80 W-oplading.

Er wordt ook beweerd dat het een 6,7 AMOLED 1440p-scherm zal hebben, met een verversingssnelheid van 120 Hz.

