Oppo Peacock opvouwbare telefoon zou in december gelanceerd kunnen worden

(Pocket-lint) - Oppo zou al volgende maand zijn eerste opvouwbare consumententelefoon kunnen onthullen.

Het merk heeft eerder met opvouwbare OLED-schermen gewerkt – met name op zijn Oppo X 2021-concepthandset eerder dit jaar – maar de Oppo Peacock, zoals deze momenteel de codenaam draagt, zou in december kunnen worden gelanceerd.

Een bericht op de Chinese forumsite Weibo beweert dat het voorafgaat aan een andere opvouwbare codenaam Butterfly.

Een afbeelding van een pauw vergezelde het bericht, hoewel we niet zeker zijn van de bron. Verschillende specificaties werden ook gedetailleerd.

Volgens het lek zal het opvouwbare apparaat Oppo Peacock worden aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 888-processor. Het heeft ook een 8-inch 2K-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz wanneer het wordt uitgevouwen.

Er wordt gezegd dat hij 65 W snel oplaadt, plus een batterij van 4.500 mAh.

Er zijn ook een paar cameras vermeld - de ene met 32 megapixels, de andere met 50 megapixels - maar we weten niet welke kant ze op zullen gaan. We nemen aan dat de grotere zich aan de achterkant bevindt, hoewel dat ook naar voren kan zijn wanneer deze is uitgevouwen.

We zullen ongetwijfeld snel ontdekken of de lanceringsdatum te geloven is. We betwijfelen ook of het uiteindelijk de Peacock zal worden genoemd als een consumentenproduct - waarschijnlijker de Oppo Fold. We laten je meer weten als we dat doen.