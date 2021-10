Oppo heeft in 2023 mogelijk een eigen chipset voor telefoons

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat Oppo meer controle wil hebben over de hardware die zijn mobiele apparaten van stroom voorziet.

De Chinese fabrikant is naar verluidt begonnen aan zijn eigen chipset, volgens Nikkei Asia , die zei dat het net op tijd zou kunnen landen voor nieuwe telefoonreleases in 2023 of 2024. Blijkbaar is Oppo van plan om een chipproductieproces van 3 nanometer te gebruiken met TSMC.

Eerdere vacatures suggereren ook dat Oppo ook AI-experts en chipontwikkelaars van Qualcomm, Huawei en MediaTek inhuurt.

Tel alles bij elkaar op en Oppo lijkt klaar om een van de vele telefoonfabrikanten te worden die nu in hun eigen chipsets investeren.

Apple, Huawei, Samsung en Google - om er maar een paar te noemen - hebben allemaal in-house ontworpen system-on-a-chips (ook wel SoCs genoemd). Apple heeft de A-serie, Huawei heeft Kirin, Samsung heeft Exynos en Google presenteerde onlangs de Tensor-processor voor Pixel 6.

Het is dus geen verrassing om te horen dat Oppo er zelf een overweegt.

Net als die anderen ervoor, probeert Oppo waarschijnlijk zijn eigen chips, niet alleen om krachtigere smartphones te maken met meer zeggenschap dan ooit, maar ook om zijn afhankelijkheid van externe halfgeleiderleveranciers - zoals MediaTek en Qualcomm - die Oppo momenteel aandrijven te verminderen apparaten.