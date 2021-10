Oppo ColorOS 12: functies, releasedatum en al het andere dat u moet weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - ColorOS is Oppos versie van een aangepaste Android-skin. Een die het uit de doos op al zijn telefoons laadt, maar met de volgende versie is er een beetje meer intrige. Eerder in 2021 werd bekend dat OnePlus en Oppo een verenigd OS op al zijn toestellen zouden uitbrengen.

Dat betekent - met ColorOS 12 en Oxygen OS 12 (reeds aangekondigd) - we zullen waarschijnlijk zien dat de eens duidelijke lijnen tussen de twee erg wazig worden. Hier is alles wat u moet weten over ColorOS 12, natuurlijk gebouwd op Android 12 .

Uitrol vanaf december 2021

Zal eind 2022 beschikbaar zijn voor 110 telefoons

Afhankelijk van uw apparaat, zal de software verschillen wanneer u deze ontvangt. De uitrol begint echter in december 2021 voor de Find X3 Pro , terwijl andere apparaten de update ergens in 2022 krijgen. Het plan is om tegen het einde van dat jaar alle meegeleverde apparaten de software te laten gebruiken.

Een van Oppos grote aandachtspunten voor ColorOS 12 is om het ontwerp inclusiever te maken voor verschillende regios en talen. Dat betekent het aanpassen van de spatiëring en het ontwerp, zodat wanneer de app-titels verschijnen in talen met langere zinnen en woorden, het natuurlijk past.

Oppo heeft ook gewerkt aan zijn verschillende taalvertalingen om ze nauwkeuriger te maken, met name Nederlands en Russisch. Het wordt aangeboden tot 67 talen, waarbij de gebruikersinterface en de inhoudslay-out zijn aangepast aan elke taal.

De informatielay-out van de verschillende app-interfaces is opnieuw ingedeeld om ze intuïtiever en gebruiksvriendelijker te maken. Bovendien is het adaptiever gemaakt, zodat het kan worden aangepast aan elk formaat en elke schaal van de telefoon. Dat suggereert dat Oppo uiteindelijk een telefoon naar de massa zal lanceren met een opvouwbaar/flexibel scherm, waarbij de grootte van het scherm verandert.

Net als OxygenOS 12 hebben app-pictogrammen in de nieuwe versie van ColorOS een subtiel 3D-element om ze minder plat te maken. Aanpassing is nog steeds mogelijk, met meer vooraf geïnstalleerde vormen en maten van app-pictogrammen, waaronder de klassieke materiaalpictogrammen van Google.

Als u in Android 12 uw achtergrond wijzigt, verandert ook de accentkleur van uw gebruikersinterface. In ColorOS is er iets vergelijkbaars. U kunt een kleurenthema kiezen in het aanpassingsscherm of ervoor kiezen om vier verschillende kleuren te kiezen uit uw toegepaste achtergrond op het startscherm en deze als thema te gebruiken.

Misschien iets dat veel eerder had moeten bestaan: Battery Dashboard. Hiermee kunt u in detail zien hoeveel stroom uw telefoon gedurende de dag gebruikt, zodat u eventuele aanzienlijke stroomverbruiken kunt opmerken en kunt zien welke apps mogelijk te veel van uw batterijsap verbruiken.

Dit omvat een energiebesparende optie met één tik waarmee u snel alle apps kunt sluiten waarvan wordt gedetecteerd dat ze veel stroom verbruiken, zodat ze niet kunnen nippen aan uw kostbare batterij wanneer dat niet nodig is. Er zijn ook andere snelle opties, zoals vermeld door Oppo: "achtergrondactiviteiten uitschakelen, automatische helderheid inschakelen, high-performance-modus uitschakelen, 5G uitschakelen, 120 Hz/90 Hz verversingssnelheid uitschakelen, GPS uitschakelen, de automatische scherm-uittijd instellen op 30s , het uitschakelen van randverlichting en meer."

Als onderdeel van de inspanningen om ColorOS inclusiever en toegankelijker te maken, is er een nieuwe optie in het schermkalibratiemenu waarmee gebruikers een aangepast kleurverbeterd profiel kunnen maken op basis van hoe ze kleuren zien. Om het te activeren, doorloopt u een eenvoudige kleurzichttest die beoordeelt hoe u kleuren ziet, waarna het kan bepalen of u een kleurwaarnemingsverbetering moet toepassen.

Een van de grootste - of in ieder geval belangrijkere - veranderingen is dat de software sneller, soepeler en minder batterij-intensief is. Oppo zegt dat het 30 procent minder geheugen in beslag neemt dan ColorOS 11, en dat het ook kan leiden tot een 20 procent langere levensduur van de batterij.

Bovendien wordt door het gebruik van een techniek die code-ontkoppeling wordt genoemd, geheugenfragmentatie vermeden, waardoor het voor een langere periode soepel en snel blijft. Dat zou moeten betekenen dat de hardwareprestaties van je telefoon in drie jaar tijd slechts met 2,75 procent afnemen. Kortom: 2-3 jaar na aankoop moet het nog snel en soepel aanvoelen.

Dit lijkt een functie te zijn die veel fabrikanten onlangs proberen in te voeren. Met PC Connect kunt u uw telefoon aansluiten op uw Windows-desktop of -laptop en deze gebruiken om uw telefoon te bedienen. Wanneer het wordt gestart - later in ColorOS 12.1 - hoeft alleen een app naar uw pc te worden gedownload en kunt u vervolgens draadloos verbinding maken.

Hierdoor kunt u snel fotos en mediabestanden van uw telefoon naar uw pc verzenden. Met snelheden tot 45 MB/s zet je binnen een minuut zon 500 fotos over.

De Google- versie van Android 12 wordt geleverd met veel nieuwe functies, waarvan er vele worden opgenomen in ColorOS 12. Dat betekent dat u het privacydashboard krijgt, plus microfoon- en camera-indicatoren om u te laten weten wanneer een app deze gebruikt. Het bevat ook nieuwe toegankelijkheidsfuncties die zijn toegevoegd aan Android 12.

Een ander belangrijk aandachtspunt was om dichter bij stock-Android te komen door het aantal vooraf geïnstalleerde apps te verminderen en voor zaken als Berichten, Telefoon en Contacten, door de apps van Google te gebruiken in plaats van die van zichzelf. Het betekent helaas ook dat er geen vooraf geïnstalleerde Relax-app is.

Als je een Oppo-telefoon van de afgelopen jaren hebt, is het antwoord waarschijnlijk: ja. Oppo heeft ambitieuze plannen om de software tegen eind 2022 uit te rollen naar 110 verschillende modellen.

Apparaten die zijn opgenomen in het uitrolplan dat door Pocket-lint wordt gezien, zijn onder meer:

