Oppo werkt aan een klassieke door Kodak geïnspireerde Find X3 Pro?

(Pocket-lint) - Een recent lek beweert dat Oppo werkt aan een nieuwe versie van zijn vlaggenschiptelefoon of - meer specifiek - het klinkt alsof Oppo een speciale editie-versie van de Find X3 Pro maakt .

Hoewel veel rapporten hebben gespeculeerd dat Oppo en Kodak samenwerken aan een telefoon, is dat niet de manier waarop het lijkt uit het oorspronkelijke bericht.

Digital Chat Station – een regelmatige leaker op Weibo – zegt dat er een nieuwe versie van een vlaggenschip van Oppo komt, met een ontwerp dat een eerbetoon is aan een klassieke Kodak-camera.

Vertaald in het Engels met Google Translate, staat er: "De nieuwe versie van het Green Factory Flagship komt eraan. Het ontwerp is een eerbetoon aan Kodak, met een kleine hint bij de foto. Andere afbeeldingen zijn nog steeds klassieke 50mp IMX766 dubbele hoofdcamera + 13mp 2x telefoto + 3mp microscoop."

De naam van de telefoon is niet correct vertaald, maar kijkend naar de lijst met sensoren aan het einde van de post, is deze identiek aan de Find X3 Pro.

Dat suggereert ons dat het gerucht gaat dat Oppo een Find X3 Pro maakt met een ander ontwerp. Dat zou zeker logischer zijn dan dat Oppo samenwerkt met een reeds lang geleden overleden camerabedrijf aan de daadwerkelijke hardware in zijn telefoon.

Het zou een vergelijkbare benadering kunnen zijn als hoe we eerder merkkoppelingen hebben gezien, zoals Oppos Lamborghini- en Barcelona-editie- telefoons, OnePlus McLaren F1- , JCC- of Star Wars-telefoons en Realmes recente Master Edition-modellen .

Vaak zijn deze speciale edities beperkt of alleen beschikbaar in geselecteerde markten, dus als dit gerucht waar is, zou dat hier een vergelijkbare situatie kunnen zijn.

Dat is - natuurlijk - de crux. Totdat het officieel is aangekondigd, is het slechts een gerucht, dus hoop er misschien nog niet op.