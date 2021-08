Oppo lanceert de Reno 6-serie op 7 september

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppo heeft aangekondigd dat het op 7 september zijn volgende versie van apparaten uit de Reno-serie zal onthullen, en net als andere Reno-apparaten in het verleden lijkt het erop dat de lanceringsmarkten een beetje beperkt zullen zijn.

De telefoonserie omvat de Reno 6 5G, Reno 6 Pro 5G en Reno Z 5G en zal worden gelanceerd in MEA-markten (Midden-Oosten en Afrika), wat betekent dat het niet waarschijnlijk lijkt dat ze beschikbaar zullen zijn in Europa of het VK deze keer uit.

Zoals je al aan de naam kunt zien, zijn alle drie de telefoons uitgerust met 5G en - als eerdere Reno-opstellingen een indicator zijn - zal het Z-model het goedkoopste zijn, gevolgd door de reguliere Reno 6 en vervolgens de duurdere Pro model.

Een reden waarom ze niet in Europa lijken te worden gelanceerd, kan te maken hebben met overeenkomsten met de modellen uit de Find X-serie. Vanuit het oogpunt van ontwerp en specificaties waren er in het verleden opvallende overeenkomsten tussen telefoons uit de Find X- en Reno-serie, en dit jaar lijkt hetzelfde weer te gebeuren.

Uit wat het bedrijf heeft laten zien van de Reno 6 Pro, lijkt het erop dat het in wezen een geknepen versie is van de Find X3 Neo . Dat omvat het ontwerp, en het uitrusten met hetzelfde snelladen van 65 W. Andere functies waren onder meer bokeh-effecten in portretvideos en een AI-verlichtingsfunctie in video.

De Reno 6-familie wordt op 7 september gelanceerd, waarna we alle ins en outs van de producten te weten komen.