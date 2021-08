Oppos toekomstige telefooncameras zullen gebruik maken van vijfassige OIS en ongelooflijke optische zoommogelijkheden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppo heeft een reeks nieuwe camera-ontwikkelingen aangekondigd die we in de toekomst in smartphones zullen zien gelanceerd, en zou moeten zien dat Oppo zijn positie als een van de leiders in het veld behoudt.

Twee belangrijke ontwikkelingen die tijdens het Future Imaging-evenement werden genoemd, zijn een verbeterde periscoopzoom en sensor-shift-technologie voor stabilisatie.

De eerste daarvan zijn Oppo-telefoons die zijn uitgerust met een periscoopzoom die een continue optische zoom kan bieden tussen brandpuntsafstanden van 85-200 mm. Ervan uitgaande dat de 1x zoominstelling op de primaire camera is ingesteld op zoiets als een equivalent van 26 mm, zou dat een optische zoom tussen 3,3x en 7,7x betekenen.

Hoewel we eerder hebben gezien dat veel telefoons twee "optische zoom" brandpuntsafstanden bieden, zijn er niet veel die dat bereiken met een enkele camera. In plaats daarvan zien we meestal een speciale 2x of 3,3x camera en een andere lens met 5x of 10x zoom.

Met Oppos continue zoomtechnologie kunnen we met dezelfde camera soepel tussen die twee optische zoomniveaus zoomen. Een technologie genaamd Tunnel Magnetoresistance Sensor (TMR) zorgt ervoor dat de lenzen in het periscoopcameramodel soepel kunnen bewegen.

Daarnaast ontwikkelt Oppo voor haar primaire cameras een zogenaamd "5-assig OIS"-systeem dat gebruikmaakt van sensorverschuivingstechnologie, vergelijkbaar met de iPhone 12 Pro Max .

Zie dit als een telefoonversie van ingebouwde stabilisatie die door veel moderne speciale cameras wordt gebruikt. Met behulp van kogellagermotoren kan de sensor zelf horizontaal, verticaal bewegen en rollen, en werkt in combinatie met een AI-algoritme om elke beweging te compenseren. Dit betekent dat opnamen bij weinig licht en opnamen in de nabije modus scherper zullen zijn en minder snel wazig zullen worden door trillingen.

Oppo zegt dat zijn OIS-technologie vanaf het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar zal zijn in smartphones, wat suggereert dat we het waarschijnlijk zullen zien in de opvolger van Find X3 Pro in 2021.

Een andere door Oppo aangekondigde technologie is de eigen camerasensor. Zijn nieuwe RGBW-sensor (rood, groen, blauw, wit) zou meer licht opvangen en ruis verminderen. Het maakt gebruik van een populaire 4-in-1 pixelbinning-methode om nauwkeurigere kleuren, details en licht vast te leggen, en gebruikt enkele fraaie algoritmen om de huid, texturen en contrast te verbeteren.

Met dit alles en de eerder aangekondigde camera onder het scherm die wordt getoond, wil Oppo duidelijk zichzelf aan het hoofd van het mobiele cameraspel neerzetten.

Natuurlijk zit de proof of the pudding - zoals altijd - in het eten. Dat betekent dat we moeten wachten tot dit een officieel gelanceerd product is voordat we kunnen zien of dit zo opwindend is als Oppo doet voorkomen.

Zoals gezegd zal de nieuwe OIS-technologie begin volgend jaar een telefoon zijn, terwijl de nieuwe RGBW-sensor vanaf eind 2021 in een telefoon beschikbaar zal zijn.